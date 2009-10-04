Tinerciler polisi bıçakladı

Yeşilköy'de evine giderken tinercilerin bıçaklı saldırısına uğrayan polis memuru 26 yaşındaki Hüseyin Arslan yaralandı.



Küçükçekmece Koruma Büro Amirliği'nde görev yapan Hüseyin Arslan, izin gününde bir süre dolaştıktan sonra trenle evine gitmek için gece yarısına doğru Yeşilköy İstasyonu'na gitti. Hüseyin Arslan, istasyon girişinde kavga eden tinercileri görünce ayırmak istedi. Bu sırada tinercilerden biri, elideki bıçağı Hüseyin Arslan'a doğru rastgele salladı. Hüseyin Arslan, sol karın boşluğuna isabet eden iki bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılırken, tinerciler olay yerinden kaçtı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yerde yatan meslektaşlarını polis otosuyla İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Arslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Polis, olay sonrası kaçan tinercileri yakalamak için çalışma başlattı.