T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tinerciler polisi bıçakladı

Yeşilköy'de evine giderken tinercilerin bıçaklı saldırısına uğrayan polis memuru 26 yaşındaki Hüseyin Arslan yaralandı.

04 Ekim 2009 03:00

Yeşilköy'de evine giderken tinercilerin bıçaklı saldırısına uğrayan polis memuru 26 yaşındaki Hüseyin Arslan yaralandı.

Küçükçekmece Koruma Büro Amirliği'nde görev yapan Hüseyin Arslan, izin gününde bir süre dolaştıktan sonra trenle evine gitmek için gece yarısına doğru Yeşilköy İstasyonu'na gitti. Hüseyin Arslan, istasyon girişinde kavga eden tinercileri görünce ayırmak istedi. Bu sırada tinercilerden biri, elideki bıçağı Hüseyin Arslan'a doğru rastgele salladı. Hüseyin Arslan, sol karın boşluğuna isabet eden iki bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılırken, tinerciler olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yerde yatan meslektaşlarını polis otosuyla İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Arslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
 
Polis, olay sonrası kaçan tinercileri yakalamak için çalışma başlattı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24