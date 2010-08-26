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'Tiner değil alınteri'

Tinercilere sinirlenen İmirzalıoğlu'nu vatandaşlar yatıştırdı

26 Ağustos 2010 03:00

T24 - Kenan İmirzalıoğlu 13 Eylül’de ekrana geri dönecek Ezel dizisinin Beşiktaş’taki çekimleri sırasında ekibi rahatsız eden tinerci gençleri "Bizimki tiner değil alınteri" diyerek azarladı. Ortamı vatandaşlar yatıştırdı.


ÇEKİMLER TATSIZ BAŞLADI

Ekranların fenomen dizisi Ezel'in yeni sezon çekimleri başladı. Ancak çekimler sırasında set ekibini rahatsız eden tiner bağımlısı gençlerle başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu arasında yaşanan gerilim hem moralleri bozdu, hem de tedirginlik yarattı.


AYIP OLUYOR AMA EZEL ABİ

Set ekibine laf atan tinercilere sinirlenen İmirzalıoğlu, terini silerek "Alınteri bu. Ben sizin gibi gölgede tiner çekmiyorum" dedi. Bu sert çıkışa bozulan tinerciler de "Ayıp oluyor ama Ezel Abi" diye karşılık verdi. Tartışma yüzünden gerilen ortamı, çevredeki vatandaşlar yatıştırdı. (Habertürk)



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