"Tinder ve Ashley Madison’a hazır değilim"

Dünyanın en zengin iş adamlarından, ABD’li milyarder Warren Buffett, her sene hissedarlarına yazdığı ve tüm dünyada merakla beklenen mektubunu gönderdi. Buffett’ın bu yılki mektubunda, Tinder ya da Ashley Madison gibi sitelere hazır olmadığını belirtmesi dikkat çekti.

Hürriyet’in haberine göre, her yıl hissedarlarına verdiği öğütleri de içeren mektupta, Buffett teknoloji dünyasının son dönemdeki popüler sitelerine değinmesi dikkat çekti.

Buffett, bu teknolojik gelişmelere henüz hazır olmadığını söyledi ve “Tinder için hazır değilim” dedi.

Buffett, aynı zamanda çöpçatanlık sitesi olarak bilinen Ashley Madison’a da hazır olmadığını ifade etti.

Buffett, her sene merakla beklenen mektubunda bu yıl ABD ekonomisinin gelecek nesiller iyi bir yaşam sunamayacağı yönünde artan endişelerin yersiz olduğuna işaret etti.

Buffett, ABD ekonomisinden şikayet edilmemesi yönündeki çağrısını “Ağlamayı kesin, ABD iyi durumda” dedi.

Buffett, ABD’de yaklaşan seçimlerle ilgili de konuştu.

Buffett, “Bu yıl seçim yılı ve adaylar ABD’nin sorunlarına yönelik konuşmadan duramıyor ve tabii ki bu sorunları çözeceklerini söylüyorlar. Negatif algıdan dolayı, ABD’liler çocuklarının kendileri kadar iyi bir ortamda büyüyemeyeceğinden endişe ediyor” dedi.

Efsanevi yatırımcı, “Bu bakış açısı ölümüne yanlış. Şu anda ABD’de doğan bebekler, ülke tarihinin en şanslıları” dedi.

Buffett’ın 60 milyar doların üzerine kişisel serveti bulunuyor.

Buffett, şu anda ABD’de kişi başına düşen milli gelirin, kendisinin doğum yılı olan 1930’lu yıllara kıyasla altı kat daha fazla olduğuna işaret de etti.