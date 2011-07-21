-TİMSAH'TAN SON MAÇTA BERABERLİK KLAGENFURT (A.A) - 20.07.2011 - Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya'da bugün tamamlayan Bursaspor, son hazırlık maçında karşılaştığı İngiltere'nin Leicester City takımıyla golsüz berabere kaldı. Sportpark Welzenegg Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bursaspor Yavuz, Stepanov (Dk.74 Ömer), Serdar Aziz, İbrahim Kaş (Dk.46 İbrahm Öztürk), Vederson (Dk.78 Okan Deniz), N'Diaye (Dk.74 Kirita), Svensson (Dk.67 İnsua), Volkan Şen (Dk.46 Ahmet Arı), Ozan İpek, Turgay Bahadır (Dk.78 Yenal), Sercan Yıldırım (Dk. 67 Barış) tertibiyle sahada yer aldı. İki takımın da karşılıklı ikili mücadelesi ve kale önünde gol arayışları 90 dakika boyunca sonuçsuz kaldı. Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam maçın ardından yaptığı açıklamada takımın fiziksel olarak kuvvetli bir seviyeye geldiğini belirterek, ''Oyun içinde bazı sıkıntılarımız oldu'' dedi. Kamp dönemini kazasız belasız geçirmiş olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Sağlam, oyunculardan bazılarının mukavele sorunları olduğunu ve bu sorunun çözülmesi halinde daha rahat olacaklarını söyledi. İskoç asıllı forvet oyuncusu Kenny Miller'in ayrılmasından sonra orta saha ve forvete birer oyuncu arayacaklarını belirten Sağlam, ısrarlı sorulara rağmen yeni oyuncuların isimlerini söylemek istemedi. Takımdan en önemli beklentisinin fiziksel olarak belirli bir düzeye gelmesi olduğunu ifade eden Sağlam, takımın kamp süresince beklenen seviyeye geldiğini kaydetti. Ligin ertelenebileceği ile ilgili bir soruya ''Bu bizim için bir avantaj olabilir çünkü sıcak havalardan kurtulmuş olacağız' diye yanıtlayan Sağlam, ertelenmesinin tek avantajının bu olacağını kaydetti. -İBRAHİM YAZICI- Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile birlikte karşılaşmayı izledi. Maçın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yazıcı, çok iyi bir maç olduğunu ifade ederek, ''Gol olsaydı daha çok sevinirdik'' dedi. Takımın her geçen gün daha iyiye gittiğini gördüğünü anlatan Yazıcı, ''Benim aldığım izlenim bu oldu'' diye konuştu. UEFA Avrupa liginde Beyaz Rusya'nın Gomel takımıyla 28 Temmuz'da Bursa'da ilk maçı oynamaları yolundaki bir soruya, ''Erken konuşmak doğru olmaz'' yanıtını veren Yazıcı, kupa maçının son derece ciddiye alınması gerektiğini söyledi. Yeni sezon hazırlıklarını 7 Temmuz'dan bu yana Avusturya'nın Bad Bleiberg bölgesinde sürdürmekte olan Bursaspor bugün İngiltere'nin Leicester City takımıyla oynadığı hazırlık maçıyla kamp sürecini noktaladı. Yeşil-beyazlı ekibin yarın sabah saatlerinde yapacağı hafif bir antrenmanın ardından karayoluyla Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya hareket edeceği ve buradan Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla Türkiye'ye dönecekleri öğrenildi.