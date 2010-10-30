-TİMSAH'TA ROTA DEVLER LİGİ BURSA (A.A) - 30.10.2010 - Bursaspor, Avrupa Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 2 Kasım Salı günü Manchester United ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Özlüce Tesisleri'nde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam gözetiminde yapılan antrenmanda, dün akşamki Fenerbahçe maçında forma giyen futbolcular yenileme antrenmanı yaparken, diğer futbolcular topla çalıştı. Fenerbahçe maçında başına darbe alan Sercan Yıldırım, ağrıları olduğu için tedbir amaçlı dinlendirildi. Bilica'nın darbesi sonucu ayağında biri 4, diğeri ise 6 santim uzunluğunda iki yarık oluşan İbrahim Öztürk ise antrenmana çıktı. Bursaspor, Manchester United maçı hazırlılarına yarın da devam edecek. Yarınki antrenmanın basına kapalı yapılacağı bildirildi. Bu arada Bursaspor'un Pazartesi günü sabah antrenmanının 15 dakikasının basına açık olacağı, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın da saat 14.00'te basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.