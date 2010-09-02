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Spor

TİMSAHLAR GUSTAV SVENSSON İLE ANLAŞTI BURSA (A.A)

02 Eylül 2010 01:35

-TİMSAHLAR GUSTAV SVENSSON İLE ANLAŞTI BURSA (A.A) - 01.09.2010 - Bursaspor, transferin son gününde İsveçli orta saha oyuncusu Gustav Svensson ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transferin son gününde, İsveç kulübü IFK Göteborg'un oyuncusu Gustav Svensson ile İstanbul'da masaya oturduklarını söyledi. Yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3 yıllık anlaşma sağladıklarını ifade eden Yazıcı, Gustav Svensson ile sözleşmeyi İstanbul'da imzaladıklarını bildirdi.0 İsveçli futbolcunun çok iyi ve başarılı bir oyuncu olduğunu vurgulayan Yazıcı, ''Transferin son gününde takımımıza iyi bir oyuncu daha kazandırdık. Bursaspor'a hayırlı olsun'' dedi. Gustav Svensson'un yeşil-beyazlı kulüple anlaşmaktan büyük mutluluk duyduğu ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmanın heyecanını yaşadığını söylediği öğrenildi.

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