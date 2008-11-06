Timsahla yatıp timsahla kalkıyorlar!

Burkina Faso'nun başkenti Ouagodougou'daki Bazoule köyü... Tam 600 yıldır, timsahlarla iç içe yaşayan insanların, şartlar el verdiği ölçüde vahşi doğayla nasıl uyum sağladığını görmek için kusursuz bir yer. Yüz yıllar öncesinden bu yana bu bölgede kutsal sayılan timsahlar, kendileri için kurban edilen tavuklarla besleniyor.Artık bir gelenek haline gelen ve günümüzde de uygulanan timsahlara tavuk kurban etme ritüeli, giderek popülerlik kazanarak, bölgeye turistleri de çekmeyi başardı. Halk bundan memnun, timsahlarıyla çok mutlu.Evcil hayvanını besler gibi timsahların karnını doyuran köyün korkusuz yerlileri, fotoğrafçı Oliver Born'un objektifinden kameralara böyle yansıyor.Bu ölümcül timsahların bir köpek yavrusu gibi 'sahibi'nin elinden beslenirken yaptığı hareketler de yerlilerin artık alışmış olduğu ve hiç korkmadığı türden.Onlar ne kadar tehlikeli olursa olsun, köylüye zarar vermiyor sadece kendilerine sunulan ziyafetin tadını çıkarıyor. Tavukları havada kapan timsahların fotoğraflarını çeken Born şöyle konuştu:"İnsanın bu fotoğraflara bakınca onların zararsız ve tehlikesiz hayvanlar olduğunu düşünmemessi için bir neden yok. Çocukların timsahların biraz uzağında oyun oynaması bile bir süre sonra alışık olduğunuz bir durum haline geliyor. Timsahlarla insanlar arasındaki uyum ve birlikte yaşam, inanılmaz karelerin ortaya çıkmasını sağladı. Burası gerçekten büyülü bir yer."Timsahların insan hayatına girmesi 14. yüzyıla kadar dayanıyor. O zamanlar bölgenin kurallarını yöneten Şef Koud Naba'nın timsahların bolluk ve bereket demek olduğuna inanmasıyla, Nil timsahları olarak bilinen timsahların halkın arasına karışmasına izin veriliyor.Ayrıca yine bu timsah türünün bölgeye yağmur getirdiği de yerlilerin bir diğer inancı. Onlara göre köyde yaşayan 100 timsah türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak olursa, bu bir felaket anlamına geliyor. İnsanlar, köyün kuraklıkla boğuşacağını düşünüyor.