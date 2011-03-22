-TİMSAH ZİRVEDEN KOPUYOR BURSA (A.A) - 21.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor-Ankaragücü maçı 0-0 sona erdi. 56. dakikada Ankaragücü'nün kazandığı serbest atışı Sapara kullandı. Sapara'nın çaprazdan orta şut karışımı vuruşunda defansa çarpan top Ivankov'da kaldı. 57. dakikada gelişen Ankaragücü atağında sol kanattan hareketlenen Özgür topu penaltı noktasına doğru ortaladı. Gabric'in kafa vuruşunda köşeden kaleye giden topa Ivankov iki hamlede sahip oldu. 65. dakikada Bursaspor mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Altidore'nin pasıyla sağdan ceza sahasına giren Miller, kaleci Özden ile karşı karşıya kaldığı anda topa sert vurdu. Meşin yuvarlak direğin hemen yanından auta çıktı. 68. dakikada Bursapor atağında kazanılan serbest atışı kullanan Ali topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Ozan İpek'in kafa vuruşunda top kaleci Özden'de kaldı. 69. dakikada Ankaragücü atağındı Vittek, ceza sahasının hemen önünde bulduğu sert bir vuruşla yerden kaleye gönderdi. Top, kaleci Ivankov'da kaldı. 75. dakikada sağ kanattan kazanılan korner atışını kullanan Ali topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Ömer'in kafa vuruşunda top arka direğe doğru yöneldi. Pozisyonu iyi takip eden Miller'in röveşata vuruşunda top üstten auta çıktı. 77. dakikada Miller'in pasıyla ceza sahasına giren Altidore'nin vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı. Maç başladığı gibi golsüz sona erdi. Stat: Atatürk Hakemler: Süleyman Abay xx, Serkan Akarca xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx Bursaspor: Ivankov xx, Ali xx, Ömer xx, Serdar xxx, Mustafa xx, Volkan xx (Dk.75 Sercan x), Bekir Ozan xx, Insua x (Dk.46 Ergiç xx), Ozan xx, Batalla xx (Dk.46 Altidore xx), Miller xx Ankaragücü: Özden xx, Sapara xx, Bednar xx (Dk.57 Vittek x), Adem xx, Mehmet x, Kağan xx, Rajnoch xx, Özgür x (Dk. 83 Murat x), Zewlakow xx, Klukowski x, Gabric xx (Dk.72 Turgut x) Sarı kartlar: Dk. 10 Ömer Erdoğan, Dt.40 Mustafa (Bursaspor), Dk.10 Bednar, Dk.40 Gabric, Dk.72 Özgür, Dk.77 Vittek, D.90 Turgut (Ankaragücü) -TRİBÜNLERDE DOSTLUK GÖSTERİLERİ Bursaspor-Ankaragücü maçının bitiminde de başlangıçta olduğu gibi tribünlerde dostluk görüntüleri yaşandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte iki takım futbolcuları birbirlerini kutlayıp forma değişikliği yaptı. Ankaragücü taraftarları, maçın sonunda futbolcularını tribüne çağırıp, ''Böyle oynayın canımızı verelim'' diye tezahürat yaptı. Taraftarlarını selamlayan Ankaragücü futbolcularını Bursaporlu taraftarlar da alkışladı. Ankaragücü taraftarları da, Bursaspor tribünlerinden gelen alkışlar üzerine ''Şampiyon Bursa'' tezahüratı yaptı. İki takım taraftarları bir süre birlikte tezahürat yaptı.