Timsah uçak düşürdü: 20 ölü

T24- Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yolculardan birinin spor çantasından kaçan timsah, uçağın düşmesine neden oldu. Kazada 20 kişi öldü.



Kazadan kurtulan tek kişinin anlattığına göre, yolculardan biri timsahı büyük spor çantasında gizlice uçağı soktu. Ancak timsah binlerce feet yükseklikte çantadan kaçtı ve uçakta büyük bir izdihama neden oldu.











Kongolu yolcu, bunun üzerine Çek yapımı Let L-410 Turbolet model uçağın dengesinin bozulduğunu, İngiliz ve Hollandalı pilotların da bir daha kontrolü sağlayamadığını ifade etti.



25 Ağustos tarihindeki kaza sırasında uçağın, Başkent Kinşasa'dan Bandundu'ya gitmek olduğu belirtildi.



Kazanın ardından yapılan incelemelerde düşen uçakta herhangi bir mekanik probleme rastlanmadığı bildirildi.



Kazaya neden olduğu iddia edilen timsah ise sağ salim yere indi. Ancak kurtarma ekipleri tarafından bıçakla öldürüldü.



