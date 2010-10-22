T24 LogoT24 Logo
Dünya

Timsah uçak düşürdü: 20 ölü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yolculardan birinin spor çantasından kaçan timsah, uçağın düşmesine neden oldu. Kazada 20 kişi öldü.

22 Ekim 2010 03:00

T24- Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yolculardan birinin spor çantasından kaçan timsah, uçağın düşmesine neden oldu. Kazada 20 kişi öldü.


Kazadan kurtulan tek kişinin anlattığına göre, yolculardan biri timsahı büyük spor çantasında gizlice uçağı soktu. Ancak timsah binlerce feet yükseklikte çantadan kaçtı ve uçakta büyük bir izdihama neden oldu.  


Timsah uçak düşürdü


Kongolu yolcu, bunun üzerine Çek yapımı Let L-410 Turbolet model uçağın dengesinin bozulduğunu, İngiliz ve Hollandalı pilotların da bir daha kontrolü sağlayamadığını ifade etti.


25 Ağustos tarihindeki kaza sırasında uçağın, Başkent Kinşasa'dan Bandundu'ya gitmek olduğu belirtildi.


Kazanın ardından yapılan incelemelerde düşen uçakta herhangi bir mekanik probleme rastlanmadığı bildirildi.


Kazaya neden olduğu iddia edilen timsah ise sağ salim yere indi. Ancak kurtarma ekipleri tarafından bıçakla öldürüldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24