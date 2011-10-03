-Timsah iki bakıcısını hastanelik etti BUDAPEŞTE (A.A) - 03.10.2011 - Macaristan'ın Balatonszarszon şehrinde bir timsah, iki bakıcısını ısırarak hastanelik etti. Macaristan Haber Ajansı (MTI) tarafından duyurulan haberde, Balatonszarszo şehrindeki özel bir timsah evi için Fransa'dan getirilen 2 metre boyunda ve 150 kilo ağırlığındaki timsahın, iki bakıcıcısına saldırdığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan iki bakıcının sağlık durumları hakkında bilgi veren Siofok hastanesi doktoru Ahmed Safar, her iki bakıcının da timsah tarafından ısırıldığını, ısırılan yerlerine dikiş atıldığını, hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.