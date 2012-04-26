T24 LogoT24 Logo
Spor

Timsah finale yürüdü

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Eskişehirspor'u 3-0'la geçen Bursaspor, adını finale yazdıran ilk takım oldu

26 Nisan 2012 00:09

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Bursaspor, İzmir Atatürk Stadı'nda karşılaştığı Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etti ve adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Yeşil-beyazlı ekibe finali getiren goller, Pinto (2) ve Batalla'dan geldi.
 
Mücadeleye daha iyi başlayan taraf Bursaspor oldu. Yeşil-beyazlı ekip, Eskişehirspor'a oranla daha organize ataklar geliştirdi.
 
Buna karşılık vermek isteyen Eskişehirspor ise Batuhan'ın hücumdaki kişisel gayretleri ile etkili olabildi.
 
Bursaspor, orta sahada yakaladığı üstünlüğü sürdürdü ve mücadelenin 32. dakikasında 1-0 öne geçmeyi başardı. Sağ kanattan
 
Batalla'nın ortasında N'Diaye, çok şık bir pasla Pinto'ya indirdi. Pinto'nun da bekletmeden vuruşu, Bursaspor'a 1-0'lık üstünlük getirdi.
 
Yarı final maçının ilk yarısı, yeşil-beyazlı takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
 
Bursaspor, maçın ikinci yarısına da golle başladı. Takımının ilk golüne imza atan Pinto, mücadelenin 46. dakikasında Timsah'ı 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. Batalla'nın pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Şilili, dar açıdan vuruşunu yaptı ve farkı 2'ye çıkardı.
 
Bu golün ardından rahatlayan Bursaspor'da, 54'üncü dakikada ise sahneye Pablo Batalla çıktı. Maç boyunca yeşil-beyazlı ekibi çok iyi organize eden Batalla, skoru 3-0'a getiren gole imzasını attı.
 
Maçın kalan dakikalarında ise düşük tempoda bir mücadele yaşandı. İki takım da skoru değiştirecek gol bulamadı ve sahadan 3-0'lık skorla ayrılan Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkan ilk takım oldu.

ETİKETLER

bursasporZiraat Türkiye Kupası Yarı Final

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24