Timsah düelloyu kazanamadı 2-2

T24 - Spor Toto Süper Lig'de ilk yarısı gol Turgay ve Cernat'ın gol duellosuna sahne olan maçta Bursaspor ile Karabükspor 2-2 berabere kaldı.



Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Bursaspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk etti. Özellikle ilk yarısı müthiş bir mücadeleye sahne olan maçta Bursaspor ile Karabükspor 2-2 berabere kadlı. Ev sahibi ekipte Turgay attığı 2 golle dikkatleri üzerine çekti. Karabükspor'da takımının 2 golünü atan Cernat maçın 40. dakikasında sakatlanarak oyun dışı kaldı.

Maça Bursaspor hızlı başladı. Üst üste ataklar geliştiren yeşil-beyazlılar, 10. dakikada aradığı golü buldu. Sağ taraftan genç İsmail'in yaptığı ortaya Turgay topa dokundu ve takımını öne geçirdi. Ancak Karabükspor bu gole hemen karşılık verdi. 12. dakikada kazanılan penaltıyı Cernat ağlara yolladı ve skoru 1-1 yaptı.

Bu dakika sonrasında tekrar öne geçmek için saldıran Bursaspor'da bir kez daha Turgay sahneye çıktı. 22. dakikada Batalla'nın güzel ara pasına yüklenen golcü oyuncu topu 2-1 öne geçirdi. Ancak Karabükspor'un bu gole cevabı gecikmedi. 33. dakikada rakibinden mükemmel bir hareketle kullanan Cernat, Ivankov'u ikinci kez avladı ve durumu 2-2'ye getirdi. Maçın ilk yarısı da bu sonuçla tamamlandı.

Maçın ikinci yarısı ise ilk yarıya oranla çok temposuz geçti. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ikinci yarıda, Ertuğrul Sağlam Sercan, Ivan Ergic ve Nunez'i oyuna alsa da, yeşil-beyazlılar bir türlü istediği gol pozisyonlarını bulamadı. Ve maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bursaspor bu sonuçla oynadığı son 2 maçta 4 puan kaybetmiş oldu. Yeşil-beyazlılar bu sezon kendi sahasında ise ilk kez puan kaybetti.

