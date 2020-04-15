Stratejist Timothy Ash: Albayrak'ın IMF'ye gitmemesi ahmakça

T24 Haber Merkezi

Londra merkezli Bluebay Asset Management Stratejisti Timothy Ash, Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu'na (IMF) gitmemesinin "ahmakça" olduğunu ifade etti.

Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Timothy Ash, "Albayrak dış aktörlerden yardım alma ihtimali üzerinde durmadıklarını ifade etti. IMF ve Fed'den bahsettiğini tahmin ediyorum. Bu aptalca duruyor çünkü IMF'nin hızlı finans sağlama aracı hiçbir kondisyon olmadan verilen 6 milyar dolar anlamına gelebilir" yazdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün yaptığı açıklamada, "Hiçbir uluslararası kurumdan destek istemeden süreci yönetiyoruz" demişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da geçen günlerde yaptığı açıklamalarda, "Böyle bir gündemimiz yok. IMF diye bir gündemimiz yok. Geçen G20 Zirvesi'nde IMF Başkanının, bütün G20 liderleriyle birtakım değerlendirmeleri oldu. Dünya ekonomisinde bir daralmanın olacağını ve bu konuda adım atmaya hazır olduğunu yeni krediler açmaya hazır olduğunu orada ifade etti. Küresel ekonominin toparlanmasına katkı anlamında IMF, Dünya Bankası, G20 ülkeleri uluslararası kurum ve kuruluşlar hem de ülkeler tabii üzerlerine düşen görevlerini yerine getirecekler. Ama Türkiye'nin IMF ile bir anlaşma yapmak gibi bir şey gündeminde yok" diye konuşmuştu.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda, "Şimdi IMF, yine Fed ile işbirliği içerisinde, Fed’in doğrudan anlaşma yapmadığı ülkelere likidite sağlamak için yeni bir para takası mekanizması kuruyor. Bu alışkın olduğumuz tarzda bir IMF paketi değil. Borç da değil. Kısa vadede likidite sağlayacak bir takas" ifadelerini kullanmıştı.

Geçen hafta Reuters'a konuşan Türk yetkililer, Ankara'nın Uluslararası Para Fonu (IMF) ile bir anlaşma yapmayı düşünmediğini, çünkü halkın fon hakkında negatif bir algıya sahip olduğunu belirtti.

Öte yandan yetkililer, Ankara'nın mümkün olursa ABD Merkez Bankası'ndan fon bulma konusunda kararlı olduğu belirtildi.