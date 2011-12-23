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Dünya

Timoşenko'ya verilen 7 yıl hapis cezası onandı KİEV (A.A)

23 Aralık 2011 16:45

-Timoşenko'ya verilen 7 yıl hapis cezası onandı KİEV (A.A) - 23.12.2011 - Ukrayna'da Temyiz Mahkemesi, eski başbakan Yulya Timoşenko'nun mahkumiyetini ve kendisine verilen 7 yıl hapis cezasını onayladı.   Başkent Kiev'deki Temyiz Mahkemesi'nin, Timoşenko'ya Ekim ayında, 2009 yılında Rusya ile yapılan doğalgaz anlaşmasında yetki ihlalinde bulunduğu gerekçesiyle verilen 7 yıl hapis cezasını onayladığı bildirildi. Timoşenko ve avukatları, Temyiz Mahkemesi'nde kararın verildiği duruşmaya katılmadılar.  Eski Ukrayna Başbakanı Yulya Timoşenko, mahkemelerin mevcut hükümet tarafından kontrol edildiğini savunarak, ülkesindeki tüm yasal işleyişleri boykot ediyor.

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