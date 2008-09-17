Timoşenko'nun inadı tuttu

>>> Yuşçenko-Timoşenko koalisyonu çöktü

Timoşenko, yapılan koalisyon anlaşması gereği, koalisyonun çökmesi sonucu Başbakan ve Parlamento Başkanı'nın istifa etmesi gerektiğinin hatırlatılması üzerine, "Koalisyon çökmedi" yanıtını verdi.Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Timoşenko, "Parlamento başkanı koalisyonu tek taraflı terk etti. Bir koyun uçurumdan atlayınca onu izleyen koyun sürüsü değiliz" dedi.Koalisyon hükümetinin resmen çöktüğünü dün açıklayan Parlamento Başkanı Arseni Yatseniuk bu sabah istifasını sunmuştu. Milletvekillerinin, yeni bir koalisyon kurmak veya seçim çağrısında bulunmak için 30 gün süreleri bulunuyor.Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko ile Timoşenko'nun partileri arasındaki koalisyon anlaşması gereği, Timoşenko'nun istifa etmesi ve yeni hükümet kurulana kadar görevine vekaleten devam etmesi gerekiyor.Yuşçenko ile 2009 sonu ya da 2010 başında yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerinde kuvvetli bir ihtimalle karşısına rakibi olarak çıkacak Timoşenko arasındaki çözülmeyen anlaşmazlıklar, Ağustos ayında patlak veren Rus - Gürcü çatışması sırasında iyice ortaya çıkmıştı.