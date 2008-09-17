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Dünya

Timoşenko'nun inadı tuttu

Ukrayna Başbakanı Yulya Timoşenko, Batı yanlısı koalisyonun dün çökmesinin ardından, istifa etmeyi reddetti

17 Eylül 2008 03:00

Ukrayna Başbakanı Yulya Timoşenko, Batı yanlısı koalisyonun dün çökmesinin ardından, istifa etmeyi reddetti.

Timoşenko, yapılan koalisyon anlaşması gereği, koalisyonun çökmesi sonucu Başbakan ve Parlamento Başkanı'nın istifa etmesi gerektiğinin hatırlatılması üzerine, "Koalisyon çökmedi" yanıtını verdi.

>>> Yuşçenko-Timoşenko koalisyonu çöktü

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Timoşenko, "Parlamento başkanı koalisyonu tek taraflı terk etti. Bir koyun uçurumdan atlayınca onu izleyen koyun sürüsü değiliz" dedi.

Koalisyon hükümetinin resmen çöktüğünü dün açıklayan Parlamento Başkanı Arseni Yatseniuk bu sabah istifasını sunmuştu. Milletvekillerinin, yeni bir koalisyon kurmak veya seçim çağrısında bulunmak için 30 gün süreleri bulunuyor.

İstifa etmesi gerekiyordu

Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko ile Timoşenko'nun partileri arasındaki koalisyon anlaşması gereği, Timoşenko'nun istifa etmesi ve yeni hükümet kurulana kadar görevine vekaleten devam etmesi gerekiyor.

Yuşçenko ile 2009 sonu ya da 2010 başında yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerinde kuvvetli bir ihtimalle karşısına rakibi olarak çıkacak Timoşenko arasındaki çözülmeyen anlaşmazlıklar, Ağustos ayında patlak veren Rus - Gürcü çatışması sırasında iyice ortaya çıkmıştı.

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