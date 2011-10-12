-Timoşenko'nun hapis cezasına tepkiler MOSKOVA (A.A) - 11.10.2011 - Ukrayna eski Başbakanı Yulya Timoşenko'nun Rusya ile doğal gaz anlaşması yaptığı için 7 yıl hapis cezasına mahkum edilmesi Rusya Başbakanı Vladimir Putin'i şaşırttı. Resmi bir ziyaret için Çin'de bulunan Putin, Rus basınına yaptığı açıklamada, "İddianamenin içeriğini ve detaylarını tam olarak bilmiyorum. Ancak basında yer alan haberlere göre mahkumiyet kararı Rusya ile imzalanan gaz anlaşmaları yüzünden verilmiş" diye konuştu. Timoşenko'nun hiç bir şey imzalamadığını ifade eden Putin, "Sözleşme iki ülkenin gaz şirketleri Gazprom ve Naftogaz arasında imzalanmıştı" dedi. Mahkeme kararında çok açık bir şekilde Rusya karşıtı ima gördüğünü, Timoşenko'yu Rusya ile gaz anlaşması imzaladığı için cezalandırmanın iki eski Sovyet ülkesi arasındaki enerji işbirliği ilişkilerini kötü etkileyebileceğini söyleyen Putin, "Anlaşmayı bir paket olarak şüpheli duruma düşürmek son derece tehlikeli ve ters tepebilecek bir durum" diye konuştu. Putin, Timoşenko'nun kendileri açısından ve şahsen kendisi açısından ne bir arkadaş, ne de ilişkilerinin bulunduğu biri olduğunu belirterek, "Bunun ötesinde o siyesi bir rakip, çünkü sürekli batı odaklı bir politikacı oldu. Eğer eski Sovyet cumhuriyetlerinin bulunduğu coğrafyadaki entegrasyon sürecine katılmış olsaydık, çok daha rekabetçi bir avantaj elde edebilirdik" ifadesini kullandı. -Avrupa Konseyi'nden Ukrayna'ya Timoşenko tepkisi- Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, ''demokrasilerde, siyasi kararlar, mahkemelere değil, parlamentolara ve seçmenlere bırakılmalı. Ukrayna'da yapılması planlanan yasal düzenlemelerin bu tür duruşmaların önüne geçmesini umut ediyorum''dedi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Ukrayna raportörleri Estonyalı Mailis Reps ve İsveçli Marietta Pourbaix-Lundin ortak yaptıkları açıklamada, bugünkü mahkumiyet kararından hayal kırıklığı ve endişe duyduklarını belirttiler. Ortak yazılı açıklamada, ''bu siyasi kararlara suç isnat edilmesine bir örnek'' denilerek mahkumiyet kararı eleştirildi ve Ukrayna'nın acilen yasalarında konu ile ilgili gerekli değişikliği yapması istendi. -Fransa: Dava siyasi- Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bernard Valero, yaptığı açıklamada, duruşmalarda Timoşenko'nun ''savunma hakkının'' ihlal edildiğini belirterek, mahkumiyet kararının siyasi olduğu görüşünü dile getirdi. ''Duruşmalarda savunma hakkına açıkça saygı gösterilmediğini'' ifade eden Valero, ''eski başbakan hakkında siyasi güdülerle dava açıldığının gözlendiğini''söyledi. Valero, Avrupa Konseyi'nin de dönem başkanlığını üstlenen Ukrayna'dan hukuk devletine saygı gösteren bir devlet gibi davranmasını beklediklerini sözlerine ekledi. -ABD de kararı eleştirdi- Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Timoşenko'nun 7 yıl hapse mahkum edilmesinin, ''derin hayal kırıklığı'' yarattığı, kararın ''siyasi'' olduğu ve Ukrayna'nın demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne bağlılığı konusunda endişeler doğurduğu bildirildi. Açıklamada, Ukrayna'ya, Timoşenko'nun yanı sıra diğer eski siyasi liderlerle hükümet yetkililerini serbest bırakması çağrısında bulunuldu.