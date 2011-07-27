-TİMOŞENKO'NUN BAŞI DERTTE KİEV (A.A) - 27.07.2011 - Ukrayna'da savcı, mahkemeden eski Başbakan Yulya Timoşenko'nun tutuklanmasını talep etti. Timoşenko'nun sözcüsü Nataşa Lisova, gözaltı talebinin, Timoşenko'nun görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle yargılandığı davada gündeme geldiğini söyledi. Lisova, Yargıç Rodion Kireyev'in, savcılığın talebine kısa sürede yanıt vermesinin beklendiğini ifade etti Rusya ile 2009 yılında varılan doğalgaz anlaşmasında görevini kötüye kullanmakla suçlanan Timoşenko'nun mahkemesi geçen ayın sonunda başlamıştı. Ukraynalı savcılar, iki kez başbakanlık yapan Timoşenko'yu, 2009 yılında Rusya ile imzalanan doğalgaz ithali anlaşmasında görevini kötüye kullanmakla suçluyor. Savcılık Timoşenko'nun, hükümet üyelerine danışmadan Ukrayna devlet şirketi Naftogaz'ın başkanını, Rusya'nın Gazprom şirketiyle anlaşma imzalamaya zorladığını ileri sürüyor. Timoşenko, mahkemesiyle ilgili açıklamasında, 7 ila 10 yıl hapis cezası alma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylemişti. Yulya Timoşenko'nun yargılanmasının Batılı ülkelerde, Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in demokrasi ve hukuk kurallarına uyma konusunda verdiği taahhütleri yerine getirmeyeceği kaygılarını artırdığı bildiriliyor. Timoşenko, 1990'lı yıllarda sahibi olduğu şirketin Rusya'da doğal gaz alıp satması nedeniyle "doğal gaz prensesi" olarak nitelendiriliyordu.