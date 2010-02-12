Timoşenko istifa etmeyecek

Başbakan Birinci Yardımcısı Aleksandr Turçinov, Timoşenko ve hükümetinin “gönüllü olarak istifa etmeyeceğini” söyledi.Seçimi kazanan muhalefet lideri Viktor Yanukoviç, Timoşenko'nun istifa etmesi çağrısında bulunmuştu.

Timoşenko yenilgiyi kabullenmemiş ve destekçileri seçimde yolsuzluk yapıldığını iddia etmişti. Seçim gününden bu yana kamuoyunda görünmeyen Başbakan Timoşenko, bugün kabine toplantısını yönetti ve toplantıda tarım konusu ele alındı.