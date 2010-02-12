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Dünya

Timoşenko istifa etmeyecek

12 Şubat 2010 10:24

Ukrayna'da Pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimini kaybeden Başbakan Yulya Timoşenko istifa etmeyeceğini açıkladı.

Başbakan Birinci Yardımcısı Aleksandr Turçinov, Timoşenko ve hükümetinin “gönüllü olarak istifa etmeyeceğini” söyledi.

Seçimi kazanan muhalefet lideri Viktor Yanukoviç, Timoşenko'nun istifa etmesi çağrısında bulunmuştu.

Timoşenko yenilgiyi kabullenmemiş ve destekçileri seçimde yolsuzluk yapıldığını iddia etmişti. Seçim gününden bu yana kamuoyunda görünmeyen Başbakan Timoşenko, bugün kabine toplantısını yönetti ve toplantıda tarım konusu ele alındı.

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