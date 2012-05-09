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Dünya

Timoşenko hastaneye kaldırıldı

Eski Ukrayna Başbakanı, tutuklu muhalif lider Yulia Timoşenko, Alman bir doktor tarafından tedavi edilmek üzere Harkiv kentinde bir hastaneye kaldırıldı

09 Mayıs 2012 14:09

Görgü tanıkları, Timoşenko'nun hastanenin sıkı korunan yan kapısından girdiğini söyledi.

Daha önce hastaneye kaldırılmak istendiği sırada cezaevi gardiyanlarını, kendisini dövmekle suçlayan Timoşenko açlık grevindeydi.

Timoşenko'nun cezaevinde gördüğü muamele, Ukrayna ve Avrupa Birliği (AB) arasında gerginlik yaşanmasına neden olmuştu.

Bazı liderlerin boykot kararı alması üzerine Ukrayna, haftasonu Yalta'da yapılması beklenen Avrupa Zirvesi'ni erteledi.

Liderlerden, gelecek ay Ukrayna'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2012'den de çekilebilecekleri yönünde tehditler geldi.

Reuters haber ajansına göre sedye ile hasteneye giren Timoşenko'ya hastane görevlileri eşlik ederken destekçileri "Yulia'ya özgürlük" sloganları attı.

Timoşenko'nun kızı, annesinin sırt ağrıları çektiğini ve açlık grevi süresince 10 kg kaybettiğini söyledi.

Yulia Timoşenko, başbakan olduğu dönemde görevini kötüye kullanmak suçundan geçen ekim ayında yedi yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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