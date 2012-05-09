Timoşenko hastaneye kaldırıldı

Görgü tanıkları, Timoşenko'nun hastanenin sıkı korunan yan kapısından girdiğini söyledi.
Daha önce hastaneye kaldırılmak istendiği sırada cezaevi gardiyanlarını, kendisini dövmekle suçlayan Timoşenko açlık grevindeydi.
Timoşenko'nun cezaevinde gördüğü muamele, Ukrayna ve Avrupa Birliği (AB) arasında gerginlik yaşanmasına neden olmuştu.
Bazı liderlerin boykot kararı alması üzerine Ukrayna, haftasonu Yalta'da yapılması beklenen Avrupa Zirvesi'ni erteledi.
Liderlerden, gelecek ay Ukrayna'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2012'den de çekilebilecekleri yönünde tehditler geldi.
Reuters haber ajansına göre sedye ile hasteneye giren Timoşenko'ya hastane görevlileri eşlik ederken destekçileri "Yulia'ya özgürlük" sloganları attı.
Timoşenko'nun kızı, annesinin sırt ağrıları çektiğini ve açlık grevi süresince 10 kg kaybettiğini söyledi.
Yulia Timoşenko, başbakan olduğu dönemde görevini kötüye kullanmak suçundan geçen ekim ayında yedi yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.