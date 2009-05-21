T24 LogoT24 Logo
Dünya

Timoşenko Devlet Başkanlığı'na aday

Ukrayna Başbakanı Yuliya Timoşenko, devlet başkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı

21 Mayıs 2009 03:00

Ukrayna Başbakanı Yuliya Timoşenko, devlet başkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Ukrinform ajansının haberine göre Timoşenko, bugünkü bakanlar kurulu toplantısında, ekibiyle birlikte devlet başkanlığı seçimlerine katılacağını bildirdi.

Popülist yaklaşımlardan uzak kararlar almak zorunda kaldığını belirten Timoşenko, bazı çevrelerde rahatsızlık uyandıracağını bilmesine rağmen, ekonomiyi kurtarmak için bu kararların gelecekte de alınacağını kaydetti.

Ukrayna'da Anayasa Mahkemesi, devlet başkanlığı seçiminin gelecek yılın başından önce yapılmasına karşı çıkarak, daha önce 25 Ekim olarak belirlenen seçim tarihinin anayasaya aykırı olduğuna karar vermişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24