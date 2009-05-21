Timoşenko Devlet Başkanlığı'na aday

Ukrayna Başbakanı Yuliya Timoşenko, devlet başkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.



Ukrinform ajansının haberine göre Timoşenko, bugünkü bakanlar kurulu toplantısında, ekibiyle birlikte devlet başkanlığı seçimlerine katılacağını bildirdi.



Popülist yaklaşımlardan uzak kararlar almak zorunda kaldığını belirten Timoşenko, bazı çevrelerde rahatsızlık uyandıracağını bilmesine rağmen, ekonomiyi kurtarmak için bu kararların gelecekte de alınacağını kaydetti.



Ukrayna'da Anayasa Mahkemesi, devlet başkanlığı seçiminin gelecek yılın başından önce yapılmasına karşı çıkarak, daha önce 25 Ekim olarak belirlenen seçim tarihinin anayasaya aykırı olduğuna karar vermişti.

