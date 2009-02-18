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Spor

Timoschuk Bayern'de

Bayern Münih, Zenit'in başarılı orta saha oyuncusu Anatoli Timoschuk'u transfer etti

18 Şubat 2009 02:00


Bayern Münih, Zenit'in başarılı orta saha oyuncusu Anatoli Timoschuk'u önümüzdeki sezondan geçerli olmak üzere 11 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.



Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Bayern Münih'in, daha önce anlaştığı Ukraynalı milli futbolcu Anatoli Timoschuk'un transferi konusunda Zenit Petersburg ile de anlaşmaya vardığı bildirildi.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rumnenigge, ''Sport Bild'' dergisine yaptığı açıklamada, Zenit Petersburg'un başkanı Djukov ve teknik direktör Dick Advocaat ile anlaştıklarını, Timoschuk'un 15 Haziran 2009 tarihine kadar Petersburg için oynayacağını, 2 ya da 3 hafta tatil yaptıktan sonra Bayern Münih'e geleceğini belirtti.

Alman ekibiyle daha önce anlaşan Timoschuk'un, 1 Temmuz'dan itibarıyla bir sözleşme yaptığı ve transfer ücretinin 11 milyon Euro olduğunun tahmin edildiği ifade edildi.

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