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Spor

Timo Hoffenheim'la anlaştı

Bundesliga takımlarından TSG 1899 Hoffenheim, Valencia'nın Alman file bekçisi Timo Hildebrand'ı renklerine bağladı.

11 Aralık 2008 02:00


Almanya Bundesliga takımlarından TSG 1899 Hoffenheim, Valencia'nın Alman file bekçisi Timo Hildebrand'ı renklerine bağladı.

İspanya'nın FC Valencia takımında oynayan Alman Milli Takımı'nın eski kalecisi Timo Hildebrand, Almanya Bundesliga'da 34 puanla liderliğini koruyan TSG 1899 Hoffenheim'a transfer oldu.

Hoffenheim kentinde Hildebrand ile bir basın toplantısı düzenleyen TSG 1899 Hoffenheim yöneticileri, deneyimli kaleci ile 30 Haziran 2010 tarihine kadar sürecek bir anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

FC Valencia ile 2010 yılına kadar imzaladığı sözleşmenin feshedilmesi için İspanyol kulübüyle anlaşma sağlayan Hildebrand'ın, sezon arasında transfer bedeli ödenmeden Hoffenheim'a gideceği bildirildi.

Bu sezon ilk kez 1. Lig'de mücadele eden TSG 1899 Hoffenheim'ın ilk 6 hafta boyunca kalesini koruyan Türk file bekçisi Ramazan Özcan (24), teknik direktör Ralf Rangnick'in kendisini eleştirmesinden sonra bir daha forma giyememişti.

Bild gazetesi, konuya ilişkin haberinde, Ramazan'ın danışmanı Max Hagmayr'ın kulüp yönetimiyle büyük olasılıkla Ramazan'ın anlaşmasının feshedilmesi konusunu konuştuğunu belirtirken, Hoffenheim Kulübü Menajeri Jan Schindelmeiser'in ise bu konuda bir açıklama yapmak istemediği kaydedildi.

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