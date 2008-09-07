Timo Glock Toyota’da kalıyor

Toyota Formula 1 Takımı, Alman pilot Timo Glock’un gelecek sezon da takımla kalacağını açıkladı.



Başkan John Howett, “Timo’yla çok-yıllı bir sözleşmemiz var. Bu sezon epey ilerleme kaydetti. Çok hızlı ve giderek daha da istikrarlı oluyor. Önümüzdeki uzun yıllar bizimle olacağına kuşkum yok. Şu anda takımdaki yeri çok sağlam ve önünde parlak bir gelecek var ”dedi.





2004’te Jordan’la dört yarışa çıkan Glock, geçen sezon GP2’de şampiyon olmuştu. Sezon başında Ralf Schumacher’in yerine Toyota’ya gelen 26 yaşındaki sürücü, geride kalan 12 yarışta 15 puan toplarken, Macaristan’da ikinci oldu. Toyota’da arno Trulli’nin de seneye kalması bekleniyor