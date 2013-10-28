Times'dan Marmaray'a övgü: Demir İpek Yolu

Yarın açılışı gerçekleştirilecek olan Marmaray uluslararası basının da gündeminde. İngiliz Times gazetesi, Marmaray ile Avrupa'yı Çin'e bağlayan alternatif bir rotanın ortaya çıkacağına dikkat çekti.

Ntv'de yer alan habere göre, İngiliz Times gazetesi, yarın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açılışını yapacağı Marmaray'ı "Demir İpek Yolu, Cumhuriyet bayramında açılıyor" cümlesiyle sayfasına taşıdı.

Marmaray Projesi'ni "Demir İpek Yolu" olarak niteleyen Times gazetesi, ilk kıtalararası demiryolu tünelinin açılışının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapılacağına dikkat çekti.

Haberde, tünelden İstanbul ile Bakü arasında sefer yapacak hızlı trenlerin geçeceği, Avrupa'yı Çin'e bağlayan Trans Sibirya Demiryolu Hattı'na alternatif bir rotanın ortaya çıkacağı vurgulandı.

Tünelin depreme dayanıklı inşa edildiğini de aktaran İngiliz gazetesi, Osmanlı Sultanı I. Abdülmecid’in iktidarda olduğu 1860'da bir Fransız mimarın benzer bir proje hazırladığını ancak projenin o dönemde imkansız bulunduğunu hatırlattı.

Times, Marmaray, üçüncü köprü, Marmara ile Karadeniz'i birleştirecek kanal ve yeni havalimanı preojelerinin İstanbul'u bölgesel bir bağlantı noktası yapacağını vurguladı.

Gazete bununla birlikte havalimanı ve köprü inşaatının yaratacağı çevresel sorunlara da dikkat çekti.