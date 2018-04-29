Times: 'Türkiye'ye Orta Doğu'da başarıyı müttefikleriyle güven tazelemesi getirir'

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin Afrin kentine her an operasyon düzenlenebileceğine dair yaptığı açıklamayı bir başyazısında yorumladı.

Türkiye'nin NATO'nun bir üyesi olarak 'Orta Doğu'daki amaçlarını gerçekleştirmek istiyorsa müttefiklerinin güvenini tazelemesinin daha çok başarı getireceğini' savunan gazete, farklılıkların NATO içinde çözülmesi gerektiğini belirtti.

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de ateş ile oynuyor" cümlesiyle başlayan başyazıda, Erdoğan'ın sözünü ettiği operasyonu gerçekleştirmesi takdirinde iki müttefik olan Türkiye ve ABD'nin karşı karşıya geleceği uyarısı yapıldı.

'Erdoğan, Suriye'ye asker göndermeden önce bir daha düşünmeli' ifadesinin kullanıldığı yazıda Türkiye'nin son zamanlarda Suriye politikasının Kürt etkisini kontrol altına almaya çevrildiği belirtiliyor.

YPG'nin 'Batılı güçler tarafından terör örgütü olarak görülen PKK'nın bir uzantısı' olduğunun da aktarıldığı yazıda şu ifadeler yer alıyor:

"Ancak ABD, sınırda devriye güçler kurmayı amaçlayarak mantıklı bir hedef güdüyor. IŞİD'in Suriye'nin kırılgan kuzey bölgesinde tekrar ortaya çıkması, savaşa kalıcı bir son verme umutlarını sona erdirir.

"Eski Kürt militanları Suriye sınırının koruyucuları olmaları için eğitmek, bölücülüğe ya da Türkiye karşıtı şiddete bir davetiye değil; ancak onların federal bir Suriye'ye entegre olmaları için ilk adım.

"Kürt sorunu, bağımsız bir Kürt devleti kurmak adına Orta Doğu'yu daha çok dağıtırak çözülemez. Batılı güçlerin amacı bir bütün ve gerçekten demokratik bir Suriye'de Kürtlerin daha çok yönetim sahibi olması için alan tanımak olmalıdır. Güvenli sınırlar bunun için hayati bir gereklilik, Türkiye'nin bu sınırlara saygı duyması da."

Yazıda Türkiye'nin Erdoğan'ın belirttiği gibi Afrin'e operasyon düzenlemek istemesinin 'amacının ne olduğu konusunda kuşku uyandırdığı ve Türkiye'nin NATO'ya bağlılığına şüphe düşürdüğü' söyleniyor.

ABD liderliğindeki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) karşıtı uluslararası koalisyon, Suriye'deki müttefikleriyle 30 bin kişilik bir sınır koruma gücü kuracağını açıklamıştı.

Reuters, bir kısmı Türkiye sınırında görev yapacak bu gücün yarısının Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) oluşacağını duyurmuştu.

Erdoğan ise buna tepki göstererek "Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır" dedi.

Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) her an Afrin ve Menbiç'te harekâta başlayabileceğini de sözlerine ekledi.