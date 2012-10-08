Times: Türkiye Suriye meselesinde yalnız kalacak

"Türkiye’nin Kısa Tarihi" adlı kitabın yazarı Norman Stone, Times gazetesindeki yazısında Türkiye Suriye ilişkilerini değerlendirdi. Stone yazısında Türkiye’nin yüzünü doğuya dönmesinin yanlış olduğunu ve Suriye meselesinde yalnız kalacağını söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin kısa bir tarihçesine yer verilen yazıda, Hatay’ın Türkiye’ye verilmesi ve Suriye’nin PKK’ya verdiği destek ile ilişkilerin gerildiği ve bunun yansımalarının bugün de görüldüğü belirtiliyor.

Türkiye’nin istikrarsızlığın hakim olduğu bir bölgede başarı ve istikrarın sembolü olduğunu söyleyen Stone, Başbakan Erdoğan’ın da çok büyük başarılara imza attığını söylüyor. Ancak Türkiye’de ortaya çıkan yeni Osmanlıcı bakış açısını eleştiren Stone, Türkiye’nin yüzünü doğuya dönmesinin yanlış olduğunu ve Suriye meselesinde yalnız kalacağını söylüyor. Hükümetin olağanüstü başarısının aşırı güvene dönüştüğünün belirtildiği yazıda Türkiye’nin yeniden Irak’ta olduğu gibi ihtiyatlı ve tereddütlü olması gerektiğini belirtiyor. (BBC Türkçe)