Times: Türkiye komşularından yardım almalı

T24 - İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi bu sabah başyazılarından birini Van ve Erciş'i vuran depreme ayırmış."Sallantıdaki Mantık" başlıklı yazıda 'korkunç deprem sonrası, Türkiye'nin komşularından yardım alması gerekir' görüşüne yer veriliyor.



"Bir depremden sonrası hep zamana karşı yarıştır" denilen başyazıda Türk hükümetinin dış yardımları reddetme kararının duyarsızlık ve zalimlik olduğu yorumu yapılıyor:



1999 depremi yaşandığında Türkiye'nin Yunanistan'dan gelen yardım teklifini kabul ettiğini, bu sayede iki ülkenin komşuluk ilişkisi kurduğuna işaret edilen yazı, aynı desteği bir ay sonra Türkiye'nin Atina'daki depremzedelere verdiğini vurguluyor.



"Türkiye bugün sadece Yunanistan'dan değil, İsrail ve Ermenistan'dan da gelen yardımları reddetmiştir" denilen yazıda, Türkiye'nin Ermenistan'la travmatik bir tarihi; İsrail'le ise halihazırda bir travma yaşadığı belirtiliyor.



"Kuşkusuz Türkiye, on yıl öncesine kıyasla daha modern, daha güvenli ve daha refah bir yer ama hiçbir ülke, bir depremle tek başına rahatlıkla başedecek kadar modern ve kalkınmış değil."

Hem Yunanistan hem de İsrail'in, hayat kurtarabilecek deneyime ya da teknik ekipmana sahip olduğu görüşüne yer veren Times, Erdoğan hükümetinin gerekçelerini ise yeterli bulmuyor.

Başyazıda Erciş ve Van'ın İran ve Irak sınırına yakın hassas bir bölgede bulunduğuna ayrıca buradaki nüfusun ağırlıklı olarak, Kürt olduğuna dikkat çekiliyor.



Geçen Çarşamba günü 24 askerin öldüğü PKK saldırılarına Türkiye'nin sınırın her iki tarafında da karşılık verdiğini anımsatan Times, normal koşullarda Türkiye'nin yabancı kurumların akınına izin vermeyeceğini, ancak şu anki koşulların normal olmadığını belirtiyor.



"Erdoğan'ın 2003'te iktidara gelmesinden bu yana, Türkiye, Avrupa'yı daha az evi gibi görmeye, daha çok Orta Doğu'ya bakmaya, zaman zaman İran'la işbirliği yapmaya, sallantıdaki dev Mısır'a karşı ataerkil bir poz takınmaya başladı.



"İsrail'le ilişkilerindeki kötüleşme dikkat çekici. On yıldır süren refahın ardından Türkiye'nin bölgesel bir baskınlık kurma arzusu, açık ve anlaşılır.



"Dış yardımın reddi, Türkiye'nin üstü kapalı şekilde artık böyle bir ülke olmadığı mesajını taşıyor. Ama hala ihtiyacı var. Böyle bir afetin ardından her ülkenin olur.



"Türk gururu, başka türlü durumda yaşayacak olanların kanı ve kırık kemikleri üzerine inşa edilmemeli.



"Bölgesel istikrar, arkadaşlık üzerine şekillenir ve Türkiye kendisine bunu teklif eden ülkelerle çevrili. Bu nedenle bu yardımları kabul etmeli."