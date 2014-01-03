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Times: Türk ordusu kargaşayı fırsat bildi

Times gazetesi, Genelkurmay Başkanlığı tarafından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun Başbakan'ı daha da baskı altına aldığını aktardı

03 Ocak 2014 12:02

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Genelkurmay Başkanlığı'nın Balyoz ve Ergenekon gibi, TSK mensuplarının yargılandığı davalar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusuna yer verdi. Haberde, "Erdoğan askeri davaları yeniden açması için baskı altında" başlığının altında "Türk ordusunun Başbakan Erdoğan'ın içinde bulunduğu kargaşayı fırsat bilip yüzlerce ordu mensubunun hapse atılmasıyla sonlanan tartışmalı davaların yeniden açılmasını istediğini öne sürüyor" ifadesi yer aldı.

BBC Türkçe'nin Times gazetesine dayandırdığı haber şöyle devam ediyor: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Genelkurmay Başkanlığı 'derin devlet' davalarında sunulan kanıtların sahte olduğunu iddia etti"

"Bu adım, hali hazırda devletin üst seviyelerinde yolsuzluk yapıldığı iddialarıyla boğuşan ve yargı makamları içindeki gruplarla açıklıkla kavgalı olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı daha da baskı altına aldı.

(…) [Ergenekon ve Balyoz davaları], Türklere ve dünyaya Türkiye'nin geçmişinden uzaklaştığını ve artık orduya minnettar olmadığını kanıtlamakta büyük rol oynadı."

"Ama orduya karşı açılan davalarda öncülük ettiği iddia edilen güçlü İslamcı Gülen hareketiyle Erdoğan'ın arasının açılmasıyla Başbakan'ın destekçileri ve muhalefet davaların yeniden açılması yönünde baskı uyguluyor"

"Dün ordu harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda "davayla ilgilenen emniyet yetkilileri, savcılar ve yargıçlar … savunma avukatlarının başvurularını hiçe sayıp suç delillerini kararttılar" .

"Hapse atılan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un da serbest bırakılması için başvuruda bulunduğu söyleniyor. Türkiye'nin ana muhalefet partisi de tüm davaların yeniden görülmesini istiyor. Erdoğan ve Gülen hareketinin mantık evliliği sırasında AKP hükümeti davaları oldukça desteklemişti. Aralarında Erdoğan'ın da bulunduğu yetkililer davaları savunmuş ve belgelerin sahte olduğunu yönünde şikâyet eden muhaliflere kulak tıkamıştı."

"Ama Erdoğan şimdi kendini yargıyla ihtilafa düşmüş halde bulurken 'derin devlet' davalarının yeniden gözden geçirilmesini memnuniyetle karşılayabilir. Milliyet gazetesi için yazan Aslı Aydıntaşbaş, son yıllarda hükümetin dize getirdiği Genelkurmay Başkanlığının, Başbakanın oluru olmadan harekete geçmiş olamayacağını öne sürüyor."

 

FT: Türk ordusu darbe davalarının yeniden görülmesini istiyor

 

Financial Times gazetesi de aynı konuya sayfalarında yer vermiş. Gazete için İstanbul'dan bildiren Daniel Dombey, "Türk ordusu darbe davalarının yeniden görülmesini istiyor" başlığı altında Genelkurmay Başkanlığının Balyoz ve Ergenekon davaları hakkında suç duyurusu bulunduğunu yazıyor.

Dombey'nin haberi şöyle devam ediyor: "Genelkurmay Başkanlığının iki davanın da yeniden görülmesi istemiyle attığı bu adımı, Türk devleti içinde devam eden ve piyasaları altüst eden kavgaya yeni bir işaret.

27 Aralık'ta bildirilen suç duyurusu dün ortaya çıktı. Ülkede hukukun egemenliği konusunda endişeler sonucunda dün Türk lirası dolar karşısında rekor seviyeye inip 2,184'e geriledikten sonra 2,171 seviyesine çıktı."

 

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