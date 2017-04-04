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BBC Türkçe

Times: Rus toprağında cihat Putin'in en büyük korkusu

İngiliz Times gazetesi Rusya'nın St. Petersburg kentinde meydana gelen metro saldırısıyla ilgili analizinde saldırıda İslamcıların rolü olduğuna ilişkin ciddi şüphelerin olduğunu yazıyor.

04 Nisan 2017 10:12

İngiliz Times gazetesi Rusya'nın St. Petersburg kentinde meydana gelen metro saldırısıyla ilgili bir analiz kaleme aldı. Gazetenin Moskova muhabiri Tom Parfitt analizde Rus güvenlik güçleri saldırının nedenine ilişkin ipuçları toparlamaya devam etse de, İslamcıların rolü olduğuna ilişkin ciddi şüphelerin olduğunu yazıyor.

Eğer bu doğrulanırsa, Rusya'nın Suriye'deki silahlı muhaliflere ve cihatçılara yönelik askeri müdahalesine ilişkin yeni soruların ortaya çıkabileceği belirtiliyor analizde.

Rusya'nın Eylül 2015'te başlattığı hava operasyonundan iki ay sonra bir Rus uçağı Mısır'ın Sina Yarımadası'nda bomba ile düşürülmüş ve uçaktaki 224 kişi hayatını kaybetmişti.

Analizde saldırıyı Irak Şam İslam Devleti'nin yaptığının anlaşıldığı yazıyor.

Analize göre, Moskova'nın güvenlik servisleri, Rus cihatçılarının Orta Doğu'daki savaş alanlarını bırakıp intikam arayışıyla ülkelerine geri dönmelerinden endişe ediyor.

Analizde Çeçenistan'ın 1990'larda ve 2000'lerde verdiği iki başarısız bağımsızlık savaşı sonrası İslamcı saldırıların yayıldığı belirtiliyor.

Rus güvenlik güçleri analistlere göre Kuzey Kafkasya'daki bu isyancıların Suriye'de savaşa katılmalarına göz yumarak "cihadı ihraç etti."

Şimdi ise bunun sonuçlarıyla karşı karşıya.

Analize göre, Kuzey Kafkasya'daki isyancı komutanlar IŞİD'in lideri Ebu Bekir Bağdadi'ye bağlılık yemini etti.

Analizde, kesin olmamakla birlikte bu saldırının, IŞİD'in Avrupa'daki son saldırısı olabileceği belirtiliyor.

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