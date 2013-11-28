Times: Ruhani darbe tehdidiyle karşı karşıya

Times geçen haftasonu ülkesinin nükleer programı konusunda dünyanın başlıca güçleriyle uzlaşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bir darbe tehdidiyle karşı karşıya kaldığını yazdı.

Gazete, Cenevre'den tatmin edici bir uzlaşmayla dönülmemesi halinde, sertlik yanlılarının Ruhani'yi bir darbeyle devirmeyi planladığını söylüyor. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Cenevre'de günler süren yoğun müzakerelerin ardından varılan anlaşma uyarınca, İran nükleer tesislerinin daha sık denetlenmesine izin verecek, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin bir bölümünü durdurması, bunun karşılığında da yaptırımların hafifletilmesiyle Tahran'a yaklaşık 7 milyar dolarlık ekonomik rahatlama sağlanması öngörülüyor.

Times'ın haberine göre Cenevre görüşmelerinden önce bir dizi toplantı yapan üst düzey siyasetçiler ve güvenlik yetkilileri bir dizi toplantı yapıp, İranlı müzakerecilerin daha önce belirlenen "kırmızı çizgileri" geçmesi halinde olağanüstü hal ilan etmeyi planladı. Bu şekilde görevi kötüye kullanmakla suçlanabilecek Ruhani'nin görevden alınması mümkün olabilecekti. Ancak Times'a göre İran Dışişleri Bakanı'nın Cenevre'den Batılı güçlerin nihai çözüm için İran'ın uranyum zenginleştirme hakkını zımnen kabul ettiği bir anlaşmayla dönmesi üzerine bu plan boşa çıktı.

Haberde adı açıklanmayan İranlı bir kaynak da "Plan Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in plana destek vermesiyle boşa çıktı. Ancak muhafazakar kesimin ağır topları İran'daki değişimi önleme yolları bulmak için toplantılar yaptı." diyor.