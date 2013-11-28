T24 LogoT24 Logo
Dünya

Times: Ruhani darbe tehdidiyle karşı karşıya

Times: İran'ın Cenevre'den tatmin edici bir uzlaşmayla dönmemesi halinde, sertlik yanlılarının Ruhani'yi bir darbeyle devirmeyi planladığını söylüyor

28 Kasım 2013 12:04

Times geçen haftasonu ülkesinin nükleer programı konusunda dünyanın başlıca güçleriyle uzlaşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bir darbe tehdidiyle karşı karşıya kaldığını yazdı.

Gazete, Cenevre'den tatmin edici bir uzlaşmayla dönülmemesi halinde, sertlik yanlılarının Ruhani'yi bir darbeyle devirmeyi planladığını söylüyor. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Cenevre'de günler süren yoğun müzakerelerin ardından varılan anlaşma uyarınca, İran nükleer tesislerinin daha sık denetlenmesine izin verecek, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin bir bölümünü durdurması, bunun karşılığında da yaptırımların hafifletilmesiyle Tahran'a yaklaşık 7 milyar dolarlık ekonomik rahatlama sağlanması öngörülüyor.

Times'ın haberine göre Cenevre görüşmelerinden önce bir dizi toplantı yapan üst düzey siyasetçiler ve güvenlik yetkilileri bir dizi toplantı yapıp, İranlı müzakerecilerin daha önce belirlenen "kırmızı çizgileri" geçmesi halinde olağanüstü hal ilan etmeyi planladı. Bu şekilde görevi kötüye kullanmakla suçlanabilecek Ruhani'nin görevden alınması mümkün olabilecekti. Ancak Times'a göre İran Dışişleri Bakanı'nın Cenevre'den Batılı güçlerin nihai çözüm için İran'ın uranyum zenginleştirme hakkını zımnen kabul ettiği bir anlaşmayla dönmesi üzerine bu plan boşa çıktı.

Haberde adı açıklanmayan İranlı bir kaynak da "Plan Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in plana destek vermesiyle boşa çıktı. Ancak muhafazakar kesimin ağır topları İran'daki değişimi önleme yolları bulmak için toplantılar yaptı." diyor.

ETİKETLER

ruhaniiranamerikanükleercenevreuzlaşmatimesdarbe tehditi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24