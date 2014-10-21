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Times: Özel olarak eğitilen Kürt birlikleri yola çıktı

ABD özel güçleri tarafından eğitilen Kürt birliklerinin Kobanê'deki savaşa katılmak üzere yola çıktığı belirtildi

21 Ekim 2014 14:40

İngiliz Times gazetesinde bugün yer alan bir haberde, ABD özel güçleri tarafından eğitilen Kürt birliklerinin Kobani'deki savaşa katılmak üzere yola çıktığı belirtildi.

Gazete, ABD özel güçleri tarafından eğitilmiş "Kürt terörle mücadele birlikleri"nin üyelerine Kobani'ye gitmeleri ve IŞİD'e karşı savaşa destek vermelerinin emredildiğini kaydetti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ABD'nin dün Kobani'ye silah yardımı ulaştırdığı hatırlatılan haberde, Türkiye'nin de beklenmedik bir şekilde "Iraklı Kürtlerin Kobani'ye geçişine izin vereceğini" açıklamasına yer verildi.

Aynı haberde, Türkiye'nin açıklamasının ardından Irak'ın Süleymaniye kentinde eğitilen Kürt savaşçı biriminin harekete geçtiği öne sürüldü.

 

'Türkiye bu durumdan karlı çıkabilir'

 

Haberde, Iraklı peşmergelerin Türkiye'den Kobani'ye geçişine izin verilmesinin, hem Türkiye'nin sınırları ötesindeki etkisini artırabileceği hem de Iraklı ve Suriyeli Kürtler arasındaki ayrışmadan çıkar sağlayabileceği yorumu yapıldı.

Kobani'nin stratejik bir önemi olmadığını kaydeden gazete, kentin psikolojik ve sembolik önemine şu ifadelerle dikkat çekti:

"Kobani, ABD liderliğinde yürütülen hava operasyonlarının ne kadar kısıtlı olduğunun açık bir örneğiydi. Son iki haftada artan bombardıman, IŞİD'i durdurdu ancak tehlikeyi yok edemedi.

Dün akşam çoğu Irak'taki Kürt yönetiminden gelen silah, teçhizat ve tıbbi malzeme, Kobani'deki Kürtlere hava yoluyla ulaştırıldı.

IŞİD ise oldukça güçlü olduğu Rakka'dan takviye güçler getirdi.

Türkiye bugüne kadar "harekete geçmemesi" nedeniyle çok eleştirildi. Ancak Suriyeli Kürtler, Türk ordusundan hiçbir şey istemediklerini, yalnızca diğer Kürt savaşçıların sınırdan silah ve savaşçı geçişine izin vermesini talep ettiklerini söylüyor."

 

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