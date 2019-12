-TIMES MEYDANI'NDA TÜRKİYE REKLAMI NEW YORK (A.A.) - 10.07.2010 - ABD'nin New York kentinde dünyaca ünlü Times Meydanı'ndaki dev reklam ekranında Türkiye'nin tanıtım filmi gösterilmeye başlandı. New York Kültür ve Tanıtma Ateşeliği'nin başlattığı Türkiye reklamları, çoğunluğu yabancı, günde ortalama 2 milyon kişinin ziyaret ettiği meydandaki dev reklam ekranları arasında en önemli noktada bulunan One Times Square Binası'ndaki ''News Corporation Sony TV'' ekranında yayınlanıyor. Yeni yıl kutlamalarında ''Yeni yıl topunun atıldığı yer'' olarak bilinen ve meydanın en dikkat çekici noktasında bulunan ekrandaki Türkiye reklamları Temmuz ve Ağustos ayı boyunca günde 16 saat olarak yayınlanacak. Türkiye filminde İstanbul, Ege sahilleri, Efes, Kapadokya ve Nemrut'tan görüntüler ekrana geliyor ve filmin en sonunda ''Unlimited Türkiye-Limitsiz Türkiye'' sloganı yer alıyor. ABD marketindeki Türkiye reklam kampanyasının Nisan 2010’dan bu yana devam ettiğini kaydeden New York Kültür ve Tanıtma Ataşesi Nihan Bekar, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: ''Halihazırda, New York, Los Angeles ve Washington’u da kapsamak üzere, ABD'deki seçilmiş eyaletlerde, ABC, NBC, CBS gibi ulusal TV kanallarında, hedef dergi, gazete ve online web sitelerinde ve bunun yanı sıra açık havada da Türkiye reklam kampanyası devam ediyor. Times Meydanı kampanyasının reklam kampanyası içinde ayrı bir yeri var. 2009 yılı içinde yine aynı lokasyonda yapılan kampanya ile HSMAI Adrian ödülünü almıştık''