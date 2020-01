Times Meydanı'nda olağanüstü güvenlik önlemleri: Şemsiye bile yasak

Dünyada yeni yıl kutlamalarının yapıldığı simge meydanlardan biri olan Times Meydanı 2017 yılını kutlamaya hazırlanıyor. Amerika'nın Sesi sitesinin haberine göre yaklaşık bir milyon kişinin katılması beklenen kutlamalarla ilgili son hazırlıklar sürerken güvenlik güçleri de geçen yıllarda uygulanan güvenlik tedbirlerine ek yeni önlemler getirdi. Meydana çıkan tüm yollar araç trafiğine kapatılacak. Sırt çantaları ve şemsiyelerle meydana girilemeyecek.

IŞİD'in Şükran Günü Yürüyüşünde New York’u Nice ve Berlin'deki gibi kamyon saldırılarıyla tehdit etmesi güvenlik güçlerinin bu yıl yeni önlemler almasına neden oldu.

Tarihin en yoğun önlemi

Yılbaşı kutlamalarına yönelik saldırı ihbarlarının artması üzerine, Times Meydanı 2017 yılına tarihinin en yoğun güvenlik önlemleriyle girecek.

Yılbaşı gecesi olası bir araç saldırısına karşı önlem alan New York Emniyet Teşkilatı (NYPD) Times Meydanı'na çıkan tüm cadde yolları tırlar, kum yüklü kamyonlar ve diğer engelleyici araçlarla kapatma kararı aldı.

Yılbaşı gecesi yaklaşık 200 araç Times Meydanı'na tüm girişleri kapatacak. Bu araçlardan 65’inin New York Belediyesi'ne ait kumla doldurulmuş çöp kamyonları, diğerlerinin de engelleyici araçlar olduğu belirtildi.

Şemşiye bile yasak

Times Meydanı’ndaki yeni yıl kutlamasına katılmak isteyenler bir kaç aramanoktasında arandıktan sonra meydana girebilecek. Meydana çıkan tüm yollar araç trafiğine kapatılacak. Sırt çantaları ve şemsiyelerle meydana girilemeyecek. Times Meydanı’nda 7 bini üniformalı 10 bin polis görev yapacak. 2017 yılı Times Meydanı kutlamalarında alınacak güvenlik tedbirlerinin, New York Polisinin tarihinde bir etkinlik için aldığı en geniş ve en yoğun güvenlik önlemi olduğu belirtildi.

Ağır silahla donatılmış özel polis birlikleri, terörle mücadele ekipleri, bomba uzmanı timler gibi, New York Polis Teşkilatı’na bağlı birçok elit tim yılbaşı gecesi görev yapacak. Binalara keskin nişancılar yerleştirilecek, çok sayıda polis helikopterleri Times Meydanı’nı havadan kontrol edecek.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ve New York Emniyet Müdürü James P. O'Neill iki gün sonra yapılacak yılbaşı kutlamalarıyla ilgili düzenledikleri basın toplantısında New York’ta yeni yıl kutlamaları için gerekli olan tüm önlemleri aldıklarını belirttiler.