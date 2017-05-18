Times Meydanı'nda araç yayalara çarptı

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bir araç, kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Olay, New York'un oldukça kalabalık bir noktası olan Times Meydanı'nda yaşandı.

New York polisinin olaya ilişkin yaptığı açıklamada, bir kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaldırımdaki yayalara çarpan aracın sürücüsünün gözaltına alındığı ve alkol testi yapıldığı belirtildi.

Olayın kaza mı yoksa bir terör eylemi mi olduğu henüz bilinmiyor. Ancak 26 yaşında olduğu açıklanan sürücünün alkollü araç kullanmaktan sabıkası olduğu belirtiliyor.

New Yok polisi ilk bulguların bir kazaya işaret ettiğini, terör saldırısı ihtimalinin düşük olduğunu duyurdu.

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AP/Reuters, ÖA/BD