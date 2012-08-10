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Spor

Times, Merve Aydın'ı 'günün sporcusu' seçti

Times gazetesi, 800 metre yarışında sakatlanarak pisti gözyaşlarıyla terk eden Merve Aydın'ı günün sporcusu seçti

10 Ağustos 2012 16:55

İngiliz Times gazetesi, Londra Olimpiyatları'nda önceki gün atletizm kadınlar 800 metre seçmelerinde sakatlanmasına rağmen gözyaşlarıyla acı içinde yarışı bitiren milli atlet Merve Aydın'ı "günün olimpiyat sporcusu" seçti.

Gazete, modern olimpiyat oyunlarının kurucusu kabul edilen Baron de Courbetin'in adıyla hazırladığı "günün olimpiyatçısı" köşesinde, Aydın'a yer verdi.

Merve Aydın'ın fotoğrafıyla birlikte gazetede yer alan kısa yazıda, milli atletin sakatlığına karşın, gözyaşları içinde yarışı tamamlamasının, 80 bin kişilik olimpiyat stadyumunda herkes tarafından alkışlandığı belirtildi.

Önceki gün, 800 metre seçmelerinde sakatlanan Merve Aydın, stattan gözyaşları içinde tekerlekli sandalye ile çıkarılmıştı.

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