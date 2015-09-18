Times: İngiltere'de 3 bin terör şüphelisi saldırı yapmayı planlıyor

İngiliz The Times gazetesi, İngiltere'de yetişmiş üç bin terör şüphelisinin saldırı düzenlemeyi planladığını yazdı.

Gazete güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, istihbarat servisi MI5 ve terörle mücadele polisinin üç bin kişiyi gözlem altında tuttuğunu yazıyor.

BBC Türkçe'nin çevirisine göre, MI5'ın da çoğu 20 yaşından genç olan İngiltere vatandaşı şüphelilerin haftalar içinde şiddet kullanacak derecede radikalleşebileceği uyarısında bulunduğu belirtiliyor.

Times ayrıca yetkililerin, radikal İslamcı şüphelilerin önemli bir kısmının ruhsal sağlık sorunları yaşadığı ve bu durumun da şüphelileri çeşitli örgütlerin adam kazanma faaliyetlerine karşı savunmasız bıraktığını söylediğini aktarıyor.

Gazete şiddet olaylarına girişebileceğinden şüphelenilen kişi sayısının 2007'den bu yana yüzde 50 arttığını, sayının özellikle IŞİD'in yükselişiyle birlikte son iki yılda yükseldiğini belirtiyor. Ayrıca şüphelilerin büyük kısmının Suriye'ye hiç gitmediği, ancak IŞİD'in internet üzerinde yaptığı propaganda faaliyetlerinin etkisi altında kaldıkları vurgulanıyor.

Taş atan Filistinlilere karşı keskin nişancılar

Times'ın dünya haberleri sayfalarında ise İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun keşkin nişancıların taş atan Filistinli gençleri hedef almasını istediği belirtiliyor.

Netanyahu'nun geçmesini istediği yasanın, geçen hafta Kudüs'te bir sürücünün Filistinli gençlerin fırlattığı iddia edilen taşın aracına isabet etmesi sonucu bir direğe çarparak ölmesinden sonra gündeme geldiği vurgulanıyor.

Haberde Batı Şeria'da görev yapan İsrail askerlerinin ölümcül bir risk oluşturmaları halinde taş atanlara karşı keskin nişancılar kullanabildiği belirtilirken, 1967 savaşı öncesi sınırların içinde kalan kalan yerlerdeyse sadece göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanılabildiği vurgulanıyor.

İnsan hakları gruplarının yasa değişikliği teklifini eleştirdiği vurgulanırken, bazı taş atan Filistinlilerin yaşının 12 olduğu ve bu gençlerin zaten 20 yılı bulan hapis cezalarıyla karşı karşıya kaldığına dikkat çekiliyor.