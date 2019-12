Times: İktidar da endişeler de değişmedi!

T24 - Türkiye'deki milletvekili seçimleri dünya basınında da geniş yer buldu. Yabancı haber ajansları AK Parti'nin seçimlerden zaferle çıktığını ancak istediği çoğunluğu sağlayamadığına ve sonuçların Erdoğan'ın "tam istediği gibi olmadığı"na dikkat çektiler. Seçimin sonuçları, Çin ve Japon basınında geniş yer aldı.





NYT: ERDOĞAN’IN PARTİSİ 3’ÜNCÜ KEZ KAZANDI



Amerikan New York Times gazetesi, internette yayımladığı haberini ''Başbakan Erdoğan'ın partisi, seçimleri 3’üncü kez kazandı'' başlığıyla duyurdu.



Haberde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açık bir zafer kazandığı ancak seçim sonucunun, başkanlık sistemine geçiş ve yeni bir anayasanın hazırlanması gibi TBMM'de AK Parti'nin büyük değişikler yapmasını sağlayacak çoğunluğu kendisine vermediği, bu kapsamda AK Parti'nin muhalefetle uzlaşma sağlaması gerektiği vurgulandı.



New York Times Başbakan Erdoğan'ın seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı konuşmada, halkın kendilerine yeni anayasanın hazırlanmasında uzlaşma ve diyalog çağrısın vurgu yaptı. Haberde, Türkiye'nin ''bölgenin Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek demokrasi olduğu ve Başbakan Erdoğan'ın yönetiminde, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik olarak istikrarlı bir ülke olduğu'' ifade edildi.



Erdoğan'ın destekleyenlerin, onu Türkiye'nin Ortadoğu'daki profilini yükseltmede, ülkenin bölgede giderek kendine güvenen bölgesel oyuncu haline dönmesini sağlamada büyük rol oynadığını söyledikleri, AK Parti yönetiminde Türkiye'nin bazen inişli çıkışlı da olsa AB yolunda ilerlediği, ayrıca ülke ekonomisinin yüzde 8,9 oranında büyüdüğü kaydedildi.





WSJ: ZAFER KAZANDI ANCAK…



Wall Street Journal da haberinde, AK Parti'nin büyük zafer kazandığı ancak Anayasa'yı tek başına değiştirecek çoğunluğa ulaşamadığı belirtildi. Haberde gayrı resmi seçim sonuçlarının Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'deki siyasi alanda rakipsiz konumda olduğunu teyit ettiğini, bu kapsamda siyasi analistlere göre Erdoğan'ın anayasayı yeniden yazma amacı yönünde ivme oluşturduğu yorumunu yaptıkları kaydedildi.



Haberde analistlerin, 2002'de yüzde 34, 2007'de yüzde 47 ile seçimleri kazanan AK Parti'nin bu seçimlerde yüzde 50 kazanmasının büyük zafer olduğunu söyledikleri de belirtildi.



Wall Street Journal haberinde, Erdoğan'ın seçim sonuçlarının ardından yaptığı konuşmada, yeni anayasayı hazırlamada muhalefet partileri, akademik çevreler ve medya ile görüşeceğini vurguladığına da dikkati çekildi.



Haberde, MHP'nin TBMM'ye yeniden dönüş yapacağı da belirtilerek ''MHP yüzde 10'luk barajı aşamasaydı, bu oylar AK Parti ile CHP arasında paylaşılacak, AK Parti de rahatlıkla 330 sandalyenin üzerinde sandalye kazanacaktı'' görüşüne yer verildi.



İngiliz basını da AK Parti’nin seçim zaferini, 330 milletvekiline ulaşamamasıyla birlikte verdi.





FT: PİYASALAR SEVİNİR



Türkiye seçimlerini bu sabahki baskısına yetiştirebilen İngiliz gazetesi ise Financial Times, ankara muhabiri Delphine Strauss imzalı haberin başlığını "Erdoğan üçüncü dönemi garantiledi" olarak belirledi.



Başbakanın net bir zafer kazandığının alt başlıkta vurgulandığı haberin ikinci alt başlığı ise AK Parti'nin anayasayı tek başına hazırlayabilecek milletvekili sayısına ulaşamadığı oldu. AK Parti'nin 2007 seçimlerindeki yüzde 47'lik oyunu artırmasının Erdoğan'ın ülke siyasetindeki ağırlığını bir kez daha ortaya koyduğu anlamına geldiği söylenen haberde şöyle dendi:



"Erdoğan'ın popülist söylemi, otoriter davranışları ve muhafazakar değerleri şehirli seçkinleri ve liberalleri endişelendirse de, başbakan yoksul mahallelerde ya da köylerde yaşayanların ve orta sınıfların büyük kısmı için bir kahraman"



Sonuçların Erdoğan'ı, muhalefet partileriyle diyaloğa girip uzlaşmak durumunda bırakacağının söylendiği Financial Times haberi, bu durumun AK Parti'nin tek başına anayasayı yazması ihtimalinden endişe duyan yatırımcıları rahatlatacağı iddiasıyla devam etti.



Haberin sonunda Eurosia Group isimli siyasi risk danışmanlığı firmasından, uzman Wolfgang Piccoli'nin şu sözlerine yer verildi:



"330'un altıda milletvekili çıkarması, AK Parti'yi muhalefetle bir ara yol bulmak zorunda bırakacaktır. Ve bu senaryo, ülkedeki kutuplaşmanın artmasına engel olabilir."





TIMES: İKTİDAR DA ENDİŞELER DE DEĞİŞMEDİ



Times gazetesi, Türkiye'deki seçim sonuçlarını şu başlıkla haberleştirdi: "Türkiye'de iktidar değişmedi, basın özgürlüğü endişeleri de"



Başbakan Erdoğan'ın kısa hayat hikayesini ve AK Parti'nin son üç seçimlerde değişen önceliklerinin özetlendiği haberin son kısmında, Türkiye'nin tıkanmış durumda olan Avrupa Birliği üyelik sürecine, tutuklu olan gazeteci sayısındaki artışa ve ağustos ayında uygulamaya girecek internet filtresine dikkat çekildi.



Erdoğan'ın Fransız başkanlık sistemine benzer bir model hayal ettiğinin belirtildiği yazı, gazeteci Soli Özel'in "dünkü zaferden sonra basın ve ifade özgürlüğü sınırlamaları artacaktır" yorumuyla sona erdi.



Times bu haberin ardından Suna Erdem imzalı bir yorum yazısına yer verdi. .



Yazıda, Erdoğan'ın Suriye politikası gibi kimi konularda tutarsız ve asabi davranışlarının gözlemlendiği, ve ayrıca ilk dönemlerdeki reformcu çizgisinden eleştiriye tahammül edemeyen milliyetçi bir pozisyona savrulduğu anlatıldı. Yazı şöyle sona eriyor:



"Ülkedeki liberaller Erdoğan'ın sertleşen duruşunun seçimlerde oy toplamak için kaçınılmaz olduğunu, ve seçimlerden sonra reformcu çizgisine geri döneceğini düşünüyorlar. Eğer böyle olmazsa, Türkiye tarihinde sıkça yer bulmuş sayısız, vizyon sahibi olmayan, diktatör lider gibi, o da tarihin çöplüğündeki yerini alacaktır."





İtalyan basınında gündeminde Türkiye'deki seçimler vardı.





LA STAMPA: ERDOĞAN SEÇİMİ KAZANDI ANCAK…



La Stampa gazetesi de internet sitesindeki haberinde, Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazandığını, ''ancak bunun tam da istediği gibi olmadığı'' yorumunu yaptı. Gazetede, Erdoğan'ın her iki Türk'ten birinin oyunu aldığı, ancak buna rağmen milletvekili sayısının 326 da kalarak, anayasa değişikliklerini, tek başına referanduma götürme sayısı olan 330'a ulaşamadığı kaydedildi.



Gazete, ''Laikler, Milliyetçiler ve Kürtler'' olarak nitelediği üç muhalefet partisinin, seçim kampanyası döneminde, Başbakan Erdoğan'ı ''ülkeyi iyi idare edemediğine yönelik ağır bir şekilde eleştirdiği'' belirtildi. La Stampa'daki seçim yorumunda, Erdoğan'ın ülkesini AB'ye sokmak istiyorsa, bazı reformları yapması gerektiği ifade edildi.



La Stampa, Erdoğan'ın yeni dönemde muhalefetle diyalog aramaması durumunda, üç partiyi de karşısına alabileceği ve sert geçen seçim kampanyası döneminin yeni parlamentoya yansıyabileceği değerlendirmesinde bulundu.





LA REPUBBLICA: MUHALEFET İÇİN İYİ



La Repubblica gazetesi de Erdoğan'ın seçimi kazandığını, ancak anayasa değişikliğini tek başına referanduma götürecek çoğunluğa ulaşamamış olmasını haberleştirirken, ana muhalefet CHP'nin yeni lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile oylarını 5 puan arttırmasını, MHP'nin barajı geçmiş olmasını ve Kürt kökenli bağımsız adayların sayısının 36'ya ulaşmasını, ''muhalefet için iyi'' şeklinde değerlendirdi.



Gazete, birçok gözlemcinin, ''yapılmak istenen anayasa değişikliklerinin arkasında Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimine adaylığını koyma niyetini gördüğü'' görüşüne de yer verdi. Gazetedeki haberde, Erdoğan'ın uluslararası alanda, ülkesinin ekonomik büyümesi, güçlü gelişmesi ve işsizliğin 2011'in ilk 3 aylık dönemde düşmesi gibi değerleri ön plana çıkardığı da belirtildi.



La Repubblica, Başbakan'ın seçimlerin ardından AK Parti Genel Merkez Binası'ndan yaptığı ‘balkon konuşması’ndan bir bölüme de yer vererek, ''Her iki seçmenden biri AK Parti'ye oy verdi. Bunun heyecanını yaşıyoruz'' ve ''Oylarımızı 5 milyon daha arttırdık'' sözlerini de okuyucularına aktardı.





LE FIGARO: ''ERDOĞAN: BÜYÜK VEZİR''



Le Figaro gazetesi de ''Türkiye'de Modernleşmenin Zaferi Erdoğan'' başlığıyla birinci sayfada manşetten okuyucularına verdiği haberde, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez seçimi kazanma başarısı gösterdiğini yazdı.



Gazete, buna rağmen Erdoğan'ın anayasayı değiştirme konusunda muhalefetle uzlaşmak zorunda kalacağı yorumunu yaptı. Yine gazetede, Erdoğan ''Büyük Vezir'' başlığıyla yer alan ayrı bir haberde, 9 yıllık iktidarın ardından Erdoğan'ın Türkiye'nin ekonomisini dünyanın 17. büyük ekonomisi haline getirdiği belirtildi.



Bununla birlikte haberde, sürdürülen reformların biraz yavaşladığı ve Erdoğan'ın kendisine yönelik eleştirilere karşı sert tavrının endişe oluşturduğu yorumu yapıldı.



Çin medyası: AK Parti 3. kez üst üste seçimleri kazandı



Çin medyası, Türkiye’nin 24. dönem milletvekili genel seçimini mevcut iktidardaki AK Parti’nin (AK Parti) 3. kez üst üste kazandığını okuyucularına duyurdu.



Çin resmi Xinhua ajansı, seçimlerde sandıkların yüzde 80’den fazlasının açıldığını, AK Parti’nin oyların yüzde 51.1’lik kısmına sahip olduğunu, ana muhalefet partisi CHP’nin yüzde 25.2 oy aldığını, MHP’nin de yüzde 13.4’lük oyu ile meclise girmeyi başardığını bildirdi.



Meclisteki milletvekili dağılımında AK Parti’nin 327 koltuğa sahip olduğu belirtilirken, CHP’nin 136, MHP’nin 53 milletvekili ile mecliste temsil edileceği, bağımsız olarak seçime giren 30 kişinin de milletvekili olmaya hak kazandığı ifade edildi.



Haberde, Türkiye’deki seçim kanunlarına göre, bir partinin oyların üçte birini alması halinde tek başına hükümeti kurma görevi kazandığı vurgulanırken, AK Parti’nin 2002 seçimlerinden itibaren 3. kez tek başına iktidar olmayı başardığı kaydedildi. Seçimlerde yüzde 10’luk oranın altında oy alan partilerin meclise girmeye hak kazanamadığına dikkat çekildi.



Türkiye’de AK Parti’den önce en son 1987 yılında bir partinin tek başına iktidara geldiğine değinilen haberde, 2002 yılına kadar geçen 15 yıl sure zarfında tek bir partinin oyların üçte birini alamamasından ötürü koalisyon hükümetlerinin kurulduğu belirtildi.



Çin medyası ayrıca AK Parti’nin ilk kez iktidar olduğu 2002 seçimlerinde yüzde 34.28 oy aldığı, 2007 yılında yapılan seçimde oylarını yüzde 46.5’e çıkardığı, bugünkü seçimlerde de şu anki açılan sandık sayısına göre meclise 327 milletvekili sokmaya hak kazandığı vurgulandı.



Yunan Medyası: Erdoğan ezici zafer kazanarak tarihe geçti



Türkiye’deki genel seçimleri çok yakından izleyen Yunan medyası, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ezici ve büyük bir zafer kazarak tarihe geçtiği yorumunda bulundu. Yazılı ve görsel medya, AK Parti’nin yüzde 51-52 civarında oy alacağı değerlendirmesinde bulundu.



Hükümeti ve medyası ile Türkiye’deki seçimleri en yakından takip eden ülkelerin başında gelen Yunanistan, Erdoğan’ın üçüncü dönem seçilmesini tarihi olarak yorumladı. Televizyonlar ilk sonuçların AK Parti’yi açık ara önde gösteren gelişmeyi ilk haberler arasında yer verirken, AK Parti’nin ezici üstünlüğü ajans, internet haber siteleri ile gazetelerin internet sayfalarında manşete çekildi. Televizyon kanalları gün içerisindeki haber bültenlerinde Türkiye’deki muhabirleriyle canlı bağlantı kurdu. Devlet televizyonu ERT ise muhabirlerini Türkiye’ye göndererek seçimleri yakından takip etti. ERT, geçen çarşamba günü yayınladığı “Erdoğan belgeseli”ni bugün öğlen saatlerinde tekrar ekrana taşıdı.



Yunan medyası, Erdoğan’ın üçüncü dönem zaferini zorlanmadan “yürüyerek” kazandığı yorumunda bulunurken, ilk yüzde 30’luk sandık sonucunu “rekor” olarak yorumladı. Haberlerde AK Parti’nin 330 milletvekili kazanması durumunda, referanduma giderek tek başına anayasayı değiştirmek istediği değerlendirmesinde bulunuldu.





JAPON BASINI



Japonya'nın Chunichi Shimbun gazetesi de genel seçimleri "İktidar partisinin büyük zaferi" olarak değerlendirdi, ancak bu zaferin anayasa değişikliği için yeterli olmadığını yazdı.



AK Parti'nin "oyların yüzde 50'sini alarak büyük bir zafer elde ettiği" belirtilen haberde, AK Parti iktidarının 2002 yılından bu yana tek başına sürdürdüğü iktidarı koruduğu kaydedildi.



Haberde, "AK Parti'nin yüksek ekonomik kalkınmayı arkasına alarak seçimde hakimiyet sergilediği" yorumu yapıldı.





TÜRKİYE'DEKİ SEÇİM SONUÇLARI LÜBNAN BASININDA



Türkiye'deki milletvekili genel seçimlerinde AK Parti'nin elde ettiği başarı, Lübnan basınında geniş yer buldu.



As Safir gazetesinin birinci sayfadaki haberinde, "Bu Beyrut ve Şam'ın da zaferidir" başlığı kullanıldı. Haberde, AK Parti'nin seçmenin yüzde 50'sinin desteğini alarak büyük başarı kazandığı, ancak milletvekili sayısının anayasayı değiştirecek ya da referanduma götürecek çoğunlukta olmadığı belirtildi. Haberde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına yer verildi.



El Diyar gazetesi de "Erdoğan 3" başlığını kullandığı haberinde, AK Parti'nin seçimden önemli bir zaferle çıktığı ve Adnan Menderes'in rekorunu kırarak, hem kendisi hem de Türkiye için yeni bir dönemin kapılarını araladığı ifade edildi.



El Müstakbel gazetesinin yine birinci sayfadan geniş olarak yer verdiği seçim haberleri, "Erdoğan seçmenden aldığı 21 milyon oyla zaferini kutluyor" başlığını taşıdı. Haberde Başbakan Erdoğan'ın seçim sonrası konuşmasında bölge ülkelerine yer vermesi ön plana çıkarıldı.



Daily Star gazetesi, Başbakan Erdoğan'ın parlamento seçimlerinden üçüncü kez büyük bir başarıyla çıktığı ve bölgede siyasi ve ekonomik güç olarak etkisini artırarak sürdüreceği görüşlerine yer verdi.



AK Parti'nin seçimin ardından anayasayı değiştirmek için muhalefet partileriyle görüşmesi gerektiği vurgulanan haberde, Başbakan Erdoğan'ın seçim sonuçları belli olduktan sonra yaptığı konuşmayı yüzlerce taraftarının coşku içinde izlediği belirtildi.





AK PARTİ'NİN SEÇİM ZAFERİ İSPANYOL BASININDA



İspanyol basını, Türkiye'de yapılan ve AK Parti'nin zaferiyle sonuçlanan genel seçimleri birinci sayfadan verdi.



Sol görüşlü ve yüksek tirajlı El Pais gazetesi, "Ilımlı İslamcı Erdoğan, Türkiye'de Yeniden Zafer Kazanıyor" başlığını atarken, "Erdoğan, İslam'ın ve demokrasinin birlikte olabileceğini gösterdi ve Türkiye'yi genç Araplar için bir referans yaptı" yorumunda bulundu.



Seçimlere iki sayfa yer ayıran El Pais, baş köşe yazısında da "Recep Tayyip Erdoğan, şüphe götürmez bir seçim başarısı elde etti, ama tek başına anayasayı değiştirmek için yeterli çoğunluğu sağlamayı başaramadı. Sandıklar, ekonomisini üç kat artıran Türkiye'nin bu ılımlı İslamcısına yeniden güven verdi. Erdoğan'ın ilk icraatlarından biri, AB'ye katılım müzakereleri çerçevesinde yeni reformları gerçekleştirmedeki niyetini göstermek olacaktır" ifadesini kullandı.



El Pais ayrıca, "Kürt açılımında verilen sözlerin yerine getirilememesinden dolayı, Kürtlerin Erdoğan'a sırt çevirdiklerini" yazdı.



Merkez sağ görüşlü El Mundo gazetesi de "Erdoğan seçimleri kazansa da anayasayı değiştirmek için mutlak çoğunluğa ulaşmadı" ifadesini başlığına çıkardı.



İç sayfasındaki haberde, "Sultan ezip geçti, ama tek başına hükümdarlık edemeyecek" başlığını atan gazete, Başbakan Erdoğan'ın yeni anayasa için "uzlaşma aramak zorunda olacağını" kaydetti.



"Halkıyla iletişim kurmasını bilen imparator" başlığıyla yapılan yorumda da "Erdoğan iktidardaki 8 yılı boyunca, gizli ajandası olduğuna ilişkin korkuları ortadan kaldırmasını bildi. Ama son aylardaki imajı biraz karardı. Kendisini eleştiren karikatürist, politikacı ve köşe yazarlarını dava etmekten çekinmedi" denildi.



Sağ görüşlü gazetelerden ABC de "AK Parti tek başına yeni anayasayı şart koyamayacak. Temel yasaların değişikliğinde uzlaşma aramak zorunda kalacak. İslamcılar Türkiye'de rahat bir şekilde ülkeyi yönetecek olsa da laik parti milletvekili sayısını artırdı. Seçimlerde en büyük sürprizi bağımsız Kürt adaylar yaptı" yorumunda bulundu.



Sağ görüşlü La Razon, "Türkiye, Erdoğan'a üçüncü iktidarı sunuyor, ama yeterli çoğunlukta değil", Katalonya bölgesinin önemli gazetesi La Vanguardia da "Erdoğan mutlak çoğunluğu tekrar onaylatıyor, ama anayasa değişikliği için tam gücü yok" ifadelerini başlıklarına çıkardı.





ATİNA HABER AJANSI: ERDOĞAN'IN BÜYÜK GALİBİYETİ



Türkiye'de dün yapılan ve AK Parti'nin galip olarak çıktığı seçimler, Yunan haber ajansında ''Erdoğan'ın (Başbakan Recep Tayyip) büyük zaferi'' şeklinde yer aldı.



Atina Haber Ajansı (ANA), geçen seçimlere oranla oyunu artıran AK Parti'nin yaklaşık yüzde 50 ile yeniden seçimlerin galibi olduğunu, ancak yalnızca kendi oylarıyla anayasayı değiştirebilmesini sağlayacak milletvekili sayısına ulaşamadığını aktardı.



AK Parti'yi CHP VE MHP'nin izlemesine, Barış ve Demokrasi (BDP) Partisi'nce desteklenen bağımsız adayların seçilmesine yer verilen haberde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. kez tek başına iktidar olduğu AK Parti'nin oylarını arttırdığı kaydedildi.



ANA'nın haberinde, Başbakan Erdoğan'ın tek sorununun 330 milletvekili sayısına ulaşılamaması olduğu, ancak diğer yandan yaklaşık yüzde 50 oranındaki oy çoğunluğunun partiye önceden görülmemiş bir hava verdiği değerlendirmesi dile getirildi.



CHP'nin yüzde 30 oranında oy beklediği kaydedilen haberde, gerek iktidar partisi gerekse CHP'nin kuvvetlerinin artmış olmasının, büyük ölçüde küçük partilerin yüzdelerinde büyük düşüş yaşanmasından kaynaklandığı yorumu yapıldı.



Yunanistan'da dini bayram nedeniyle bugün gazeteler çıkmadı.





TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLER KOSOVA MEDYASINDA



Türkiye'deki milletvekili genel seçimleri, Kosova medyasında geniş yer buldu.



Gazeteler, televizyon ve radyo kanalları haberlerinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) seçimleri ezici bir farkla kazandığı yorumunda birleşti.



Başbakan Haşim Taçi'nin yönetimindeki hükümete yakınlığı ile bilinen "Epoka e Re" gazetesi, Türkiye'deki genel seçimlerle ilgili haberi manşetten, "Erdoğan, Türkiye'de seçimleri kazandı" başlığı ile verdi.



Haberde AK Parti'nin yüzde 50 oranında oy almasına rağmen referandum talebi için gerekli 330 sandalyeyi kazanamadığı hatırlatarak, "Başbakan Erdoğan muhalefet ile uzlaşma aramak zorunda kalacak" yorumu yapıldı.



Bu arada, Kosova'da yaşayan Türkler, Türkiye'deki genel seçim sonuçlarını uydu antenlerle Türk televizyonlarından takip etti.



Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki kahvehanelerin de seçim gecesi son derece kalabalık olması dikkat çekti.





TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLER MACAR MEDYASINDA



Macaristan'da medya, dün yapılan genel seçimin sonuçlarına geniş yer verdi.



Haberlerde, Türk halkının, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu güveni dün sandık başında ortaya koyduğu belirtilerek, AK Parti'nin 2002, 2007 seçimlerinden sonra dün de açık ara galip gelerek oylarını iki puan arttırdığı, ancak parlamentoda anayasayı değiştirmek için yeterli milletvekili sayısına ulaşamadığı ifade edildi.



Meclise 36 bağımsız adayın girmesinin büyük başarı olduğu yorumu yapılan haberlerde, CHP'nin de oyunu yüzde 5 artırdığına, ancak bu sonucun zafer için çok uzak olduğuna işaret edildi.



aberlerde, MHP'nin de seçimden önce patlak veren kaset skandalına rağmen barajı aşarak meclise girdiği kaydedildi.





TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLER ARNAVUTLUK MEDYASINDA GENİŞ YER BULDU



Türkiye'deki milletvekili genel seçimleri, Arnavutluk medyasında geniş yer buldu.



Gazeteler Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimindeki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçimleri açık farkla kazandığını duyurdu.



''SHQİP'' gazetesi '' Erdoğan, seçimleri kazandı '' başlıklı haberinde ''Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde, Türkiye ekonomisi son yıllarda hızlı ritmle gelişti. Erdoğan'ın seçim sırasında, ekonominin daha hızlı gelişeceği ve Türkiye'nin dünyada daha kuvvetli bir rolü olacağı vaatleri etkili oldu'' yorumunu yaptı.



''METROPOL'' gazetesi ise seçim haberine ''Sultan'ın üçüncü başarısı '' başlığını kullandı. Haberde, bugün Türkiye'nin çok gelişmiş bir ülke haline geldiği belirtilerek. ''Usta politikacı Erdoğan sayesinde Türkiye ekonomisi, Avrupa ülkelerinin ekonomisinden üç kez daha hızlı ilerledi. Kişi başına gelir de üç kat arttı'' ifadeleri kullanıldı.