Times: Hükümet gazetecilere karşı 'cadı avı' yürütüyor

İngiliz Times gazetesinde yer alan bir haberde, AKP hükümetinin gazetecilere karşı “cadı avı” yürüttüğü öne sürüldü.

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın kayıtlarına göre, Gezi Parkı eylemleri sırasında 59 gazetecinin işinden uzaklaştırıldığına dikkat çeken Times, Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak’ın da bu listeye eklendiğini hatırlattı.

Haberde; öğrencileri, doktorları, avukatları ve mimarları da kapsadığı söylenen baskılar, 1940’ların sonunda ABD’de Senatör Joseph McCarthy öncülüğünde toplumun çeşitli kesimlerinden kişilerin ‘hainlik’ iddiasıyla soruşturulmasına benzetildi.

“McCharty’cilik” ve “cadı avı” benzetmeleri, Sabah’taki “Okur Temsilcisi” görevine son verilen Yavuz Baydar’ın basın özgürlüğüyle ilgili bir Avrupa Birliği konferansında geçen ay yaptığı konuşmaya dayanıyor.

‘Koç Holding’e yapılan operasyon da yer aldı’

Öte yandan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Yalçın Akdoğan’ın Star gazetesinde bu suçlamalara verdiği yanıt da haberde yer aldı.

Akdoğan’ın kaleminden, Türk hükümetinin basın özgürlüğünü engelleme veya yandaş medya yaratma niyeti olmadığı ve hala hükümet karşıtı medya gruplarının hükümete yakın diye düşünülen gruplardan iki-üç kat fazla olduğu savunmaları da haberde yer aldı.

Haberde, göstericilere Divan Otel’in kapısını açan Koç Holding’e bağlı şirketlere vergi denetimi baskınları yapıldığı ve mimar-mühendis odalarının denetim yetkilerinin parlamento kararıyla kaldırıldığı da belirtildi.