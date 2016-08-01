Times: Gülen hareketi İngiliz vekile on binlerce sterlin ödedi!

İngiliz Times gazetesi, Fethullah Gülen Cemaati'nin kurumsal yüzü olarak bilinen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın (GYV) iktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinden Sir Edward Garnier'e, geçen yıl sipariş ettiği bir Türkiye raporu için 115 bin 994 sterlin ödediğini yazdı.

Gazetenin internet sitesindeki haberde, "Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve İnsan Haklarına Saygı" başlıklı raporda özellikle, Türk hükümetinin Gülen Cemaati ile bağlantılı kuruluşlara karşı eylemlerinden söz edildiği belirtiliyor.

Haber, Times'ın İstanbul'daki muhabiri Hannah Lucinda Smith'in imzasını taşıyor.

Times, Şubat 2015'te sipariş edilen ve Eylül 2015'te kamuoyuna açıklanan raporun tanıtımını, merkezi Londra'da bulunan halkla ilişkiler şirketi Hawthorn'un yaptığını kaydetti.

"Başbakana da gönderildi"

Habere göre rapor dönemin İngiltere Başbakanı David Cameron'a ve Dışişleri Bakanı Phillip Hammond'a da gönderilmiş.

Times haberinde, Sir Edward Garnier'in (14 Mart 2016'da) Avam Kamarası'nda AB-Türkiye göçmen anlaşmasının da tartışıldığı bir oturuma katıldığını ve "Türkiye hükümetinin insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesini çiğnediğini" söylediğini de vurguladı.

Haberde ayrıca, Garnier'nin İngiltere'nin, Türkiye'nin AB üyeliği sürecine desteğini çekmesi çağrısı yaptığı da ifade edildi.

Times, Garnier'in Avam Kamarası'ndaki oturum sırasında, raporun Gülen hareketine ait bir kurum tarafından sipariş edildiğini söylemediğine dikkat çekti.

Gazetedeki haberde, "O dönem Gülen hareketi Türkiye'de yasaklı bir terör örgütü olarak ilan edilmişti" ifadesi yer aldı.

Times'a konuşan ve Gülen Cemaati üzerine bir kitabı da bulunan ABD'nin Maryland eyaletindeki Loyola Üniversitesi'nden Joshua Hendrick ise "GYV, Gülen hareketinin kamuoyundaki en önemli yüzü. Türkiye ve dünyada seçilmiş yetkililerden, gazetecilerden ve diğer liderlerin de dahil olduğu etkili insanlardan destek alma gibi stratejik ve uzun bir geçmişleri var" dedi.

Raporun yazarlarından Lord Woolf ise GYV'den ne kadar para aldığını açıklamadı. Times, Woolf'un raporu Lordlar Kamarası'nda paylaşmadığını kaydetti.

Garnier: Hizmet hareketini desteklemiyoruz

Sir Edward Garnier ise raporu kaleme alan isimlerin Hizmet'in parçası olmadığını, hareketi desteklemediklerini söyledi.

Garnier ayrıca raporun kanıtlara dayandığını ve "bağımsız İngiliz avukatlar tarafından yazıldığını" belirtti.