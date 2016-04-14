Times: Esad ve İran, Halep taarruzu için yığınak yapıyor

Times gazetesi, İran ve Suriye rejim güçlerinin, muhalifleri Suriye'nin en büyük kenti Halep'ten tamamen çıkarmak için büyük bir saldırı hazırlığında olduğunu yazıyor.

Haberde, Suriye lideri Beşar Esad'ın memleketi olan Lazkiye'den Halep'in güneyine yüzlerce askerin gönderildiği, rejimin bölgeye misket bombası saldırıları düzenlediği aktarılıyor.

Buna ek olarak, yerel medyanın bildirdiğine göre, İran'ın 1000 kadar asker gönderdiği belirtiliyor; "İran Devrim Güçleri, Halep'in kuzeyindeki kırsal bölgede üs kurdu. Geçen hafta Suriye'de 11 İranlı asker öldü" deniyor.

Halep yaklaşık 3 buçuk yıldır, rejim güçleri ve muhalifler arasında bölünmüş durumda. Kentin güneyi ve batısı büyük oranda El Kaide bağlantılı El Nusra grubunun elinde bulunuyor.

Makale şöyle devam ediyor:

"Halep, muhaliflerin merkezinde etkin olduğu son büyük kent ve kuzeydeki son kaleleri. Halep'in batısındaki İdlib İslamcı koalisyonun elinde. Kuzey doğusundaki Rakka ve Deyr ez Zor da IŞİD'in kontrolünde.[...] Rejimin Halep'te olası bir zaferi, muhalefete çok büyük bir darbe indirir".

Times taarruza geçilmesi durumunda, bunun ülkede 8 haftadır süren kısmi ateşkesin sonu anlamına geleceğine de dikkat çekiliyor.

Haberde, Esad'ın bir diğer önemli müttefiki Rusya'nın ise Halep'in geri alınması konusunda suskun kaldığı belirtiliyor. Rusya'ın hava saldırılarının Halep'teki muhaliflerin Türkiye'den ikmal yollarını kestiğini hatırlatan Times, bu kez Rusya'nın ateşkese uymayı seçtiğini yazıyor.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy'un, Rusya'nın ateşkese uyan taraflara düzenlenecek saldırılara katılmayacağını söylediği aktarılıyor.

Haberde ayrıca Rusya'nın düşürülen savaş uçağı nedeniyle Türkiye ile arasında oluşan gerginliği gidermeye hazır olduğu da iddia ediliyor.

Halep'e taarruz düzenleneceği haberlerinin, yeni bir mülteci akınına neden olabileceği gerekçesiyle Türkiye'yi endişelendirdiği de Times'ın makalesinde aktarılan görüşlerden.