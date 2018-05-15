Times: Erdoğan'la iş yapma zamanı

Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Londra ziyaretini ele aldığı başyazısında "Ülkesindeki baskı konusundaki çok sayıda çekinceye karşın, Erdoğan'la iş yapma zamanı. Bu ilişki NATO'nun geleceğini belirleyebilir" diyor.

"Hapsedilen gazeteciler, memurların tasfiyesi, binlerce yargıç ve akademisyenin görevden alınmasının, hem Türkiye'de hem de ülke dışında kaygı yaratmaya devam etmesi gerektiğini" söyleyen Times, "İngiltere hükümetinin Erdoğan'ın üç günlük ziyareti sırasında Türkiye'nin insan hakları ihlalleri konusundaki çekincelerini kamuoyu önünde dile getirmediğini, ancak özel görüşmelerde buna değinilmesinin beklendiğini" vurguluyor.

Gazete, "bu ketumluğun Erdoğan'a diz çökmek anlamına gelmediğini veya İngiltere'nin Brexit öncesi ticari ortaklarını koruma konusundaki çaresizliğini de yansıtmadığı" görüşünde. Bunun daha çok Türkiye'yle ilişkilerdeki iki önemli unsurun kabul edilmesi olduğunu savunan Times şöyle devam ediyor:

"Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin kesin gibi göründüğünü" vurgulayan gazete, "buna karşılık halkın memnuniyetsizliğini yansıtabilecek bir parlamento çoğunluğunun daha iyi ve daha hesap verebilir bir yönetim sağlayacağını" ifade ediyor.

"Bu umut ve bazı parlamenterlerin hala özgür düşünceli isimler olduğu bilgisinin, Türkiye'yi bir parya ülke haline getirmemek için yeterli nedenler olduğunu" söyleyen Times, buna ek olarak "Türk lirasındaki düşüş ve 10,9 oranındaki enflasyonla zayıflayan Türk ekonomisinin durumunun Cumhurbaşkanını daha savunmasız bir hale getirdiğini" belirtiyor.

Times, "Türkiye'nin de kendi çıkarları doğrultusunda İngiltere'yle daha yakın bir ilişki istediğini" ifade ediyor ve "AB'den ayrılma taraftarlarının 80 milyon Türk'ün AB'nin açık sınırlarından akacağı yönündeki saçma iddiasına karşın, AB üyeliğini elde etmekten uzak bir ülke, birlikten çıkmaya hazırlanan bir ülkeyle daha yakın ilişkiler istiyor" diyor.

Times'ın yazısı şöyle eriyor;