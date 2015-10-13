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Times: Emniyet'teki görevden almalar Türkiye'yi saldırılara açık hale getirdi

Times'in haberinde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aralık 2013'te hükümetini yolsuzluk skandalından kurtarmaya çalışırken, 350 üst düzey polisi görevden aldığı" belirtildi

13 Ekim 2015 14:40

İngiliz Times gazetesi adı açıklanmayan üst düzey bir güvenlik kaynağının görüşlerine yer verdi. Gazete, Gülen cemaatine üye oldukları gerekçesiyle görevden alınan polislerin yarattığı boşluğun, Türkiye'yi daha kırılgan hale getirdiğini öne sürdü.

Haberde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2013'te hükümetini yolsuzluk skandalından kurtarmaya çalışırken, 350 üst düzey polisi görevden aldığı belirtildi. Times, bunun da emniyet teşkilatında boşluklara yer açtığını kaydetti.

Gazetedeki haberde şu satırlarda yer alıyor:

"Konuştuğumuz kaynak, terbiye edilmiş polis gücünün IŞİD'in ülke içinde hareket etmesine izin verdiğini belirtiyor. Hükümet Ankara'daki saldırıyla ilgili IŞİD'i suçluyor ama birçok Türk saldırının devletin işi olduğuna ve seçim öncesi tansiyonu artırmak için yapıldığına inanıyor".

 

'Hiçbiri ne yaptığını bilmiyor'

 

Times'ın Ankara muhabiri Hannah Lucinda Smith'in konuştuğu, adı açıklanmayan üst düzey güvenlik kaynağı, "Gülen cemaatine yönelik operasyonda 20 yıldan fazla deneyimi olan polisler görevden alındı, yerlerine AKP'yi yolsuzlukla suçlamayacağından emin olunan polisler getirildi. Şu an polisin istihbarat ve terörle mücadele bölümünde çalışanlardan hiçbiri ne yaptığını bilmiyor" demiş.

Gazete Ankara saldırısıyla ilgili olarak ise polisin Yunus Emre Alagöz'ü aradığını, kardeşinin Temmuz'da Suruç'ta intihar saldırısı düzenlemesinden bu yana Alagöz'ün kayıp olduğunu hatırlatmış.

 

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