Times: CIA'in 'işkence merkezlerine' 300 milyon dolar harcandı

İngiltere gazetelerinde, CIA'in sorgulama tekniği olarak işkence uygulamasına dair tartışmalar bugün de öne çıkan haberler arasında. Independent gazetesinin haberinde, Ortadoğu muhabiri Robert Fisk'in "İşkenceciler, Arap Dünyası'ndan değil, bizim öfkemizden korkuyor. Bizim adımıza hareket ediyorlardı" yorumu öne çıkarken, Times gazetesinin haberinde de, "Avrupa ve Asya'da CIA'in sorgu merkezi olarak kullandığı tutukevlerinin oluşumuna 300 milyon dolardan fazla para harcandığı" belirtiliyor.

Independent: Arap Dünyası'ndan değil, Batı'dan korkuyorlar

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Independent gazetesi eski CIA başkanlarının ortak açıklama yaparak ABD Senatosu'nun raporunu "tek taraflı, hatalı ve yanlış yorumlanmış bir çalışma, Amerika'nın korunması için çalışan kuruma yönelik partizan bir saldırı" sözleriyle eleştirdiğini ve yazıyor.

Raporla ilgili yorum yazısı kaleme alan Robert Fisk de "İşkenceciler, Arap Dünyası'nın değil, bizim öfkemizden korkuyor. Bizim adımıza hareket ediyorlardı" diyor.

Fisk şu yorumu yapıyor:

"'Efendilerimizin', Pentagon'un, Bush'ların, CIA'in, korkusu, Arapların bu ifşaatları şaşırtıcı bulması değil. Kaygıları, bizim adımıza yaptıklarından utanç duyacak olmamız, bunları savaş suçu sayacak olmamız (ki bunlar zaten savaş suçu) ve belki de onları hapse, çok sevdiğim Amerikan deyişiyle 'ıslah müessesine' attıracak olmamız."

CIA'in sorgu merkezlerinden bazılarının Avrupa'da olduğu söylentileri vardı fakat hiçbir resmi kaynak bunu kamuoyuyla paylaşmamıştı.

Independent gazetesinde yer alan bir haberde, Polonya'nın ilk defa resmi olarak CIA'in 'kara bölgeler' olarak bilinen gizli sorgu merkezlerinden birinin kendi sınırları içinde olduğunu kabul ettiği belirtiliyor.

Habere göre, Polonya'nın 1995-2005 tarihleri arasında iktidarda olan Devlet Başkanı Aleksandır Kvasnievski, Washington'un kendilerinden bir tesislerini kullanmak için talepte bulunduğunu söyledi. Kvasnievski, merkezdeki işkencelerden veya ihlallerden haberleri olmadığını ekledi.

İşkence için 81 milyon dolarlık psikolojik danışmanlık

Independent gazetesinde, CIA'e El Kaide şüphelilerinin sorgulanmalarında psikolojik destek veren doktorlardan Dr. James Mitchell'in, Senato raporu için "çok saçma" dediği aktarılıyor.

Habere göre, Doktor Mitchell ve Doktor Bruce Jessen'in kurduğu özel şirket, CIA ile 2002-2009 yılları arasındaki danışmanlık faaliyetleri için 81 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı.

Independent, boğulma hissi yaratan waterboarding, uykudan mahrum bırakma ve acı verecek şekilde bağlı tutulma yöntemlerinin bu doktorlar tarafından CIA'e tavsiye edildiğini yazıyor.

Senato raporunda isimleri Grayson Swigert ve Hamond Dunbar olarak değiştirilen doktorlar CIA ile yaptıkları anlaşma gereği gazeteye yorum yapmak istememiş fakat gazete 'çok afaki bir telefon görüşmesi' olarak tanımladığı görüşmede Doktor Mitchell'in, Senatwo'nun soruşturması ve bulguları için "çok saçma" ifadesini kullandığını yazıyor.

Habere göre Mitchell, 'bazı gizli programlara' müdahil olduğunu kabul etti ve Senato'nun raporunun 'taraflı' olduğunu öne sürdü.

Times: Sorgu merkezlerine '300 milyon dolar harcandı'

Times gazetesi de CIA'in 'kara bölgeleri' olarak bilinen sorgu merkezlerine dair ortaya atılan iddiaları aktarıyor.

Gazetenin haberinde, Avrupa ve Asya'da CIA'in sorgu merkezi olarak kullandığı tutukevlerinin oluşumuna 300 milyon dolardan fazla para harcandığı belirtiliyor.

Gizli merkezler arasında en kötü şöhrete sahip olduğu söylenen Afganistan'daki merkeze 220 bin dolar harcanmış.

Times ayrıca, merkezlerin bulunduğu iddia edilen ülkeleri ve tutsakların uçakla nakillerinde, kendi topraklarında duraklamalarına izin verdikleri öne sürülen ülkelerin bir haritasını yayımlamış.

Buna göre Türkiye, Yunanistan, Belçika, İngiltere, İrlanda, İspanya ve Portekiz 'uçuşlarda duraklama yapılmasına izin verdiği iddia edilen ülkeler' arasında gösteriliyor.

Gizli sorgu tesislerin bulunduğu iddia edilen ülkeler arasında Suudi Arabistan, Özbekistan, Tayland, Libya, Mısır, Romanya, Polonya, Litvanya ve Fas da yer alıyor."