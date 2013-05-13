Times, Adnan Oktar'ın kızlarıyla konuştu

Türkiye’de yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Adnan Oktar’a uydu üzerinden gerçekleştirdiği yayında eşlik eden kadınlar, İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Times’da yer buldu.

Programlarda sürekli Oktar’ın yanında görülen kızlar için “Versace Müslümanları” başlığı ile yayınlanan yazıda “Yüksek topukluları, ağır makyajları ve Versace marka kıyafetleriyle kendilerini ‘dindar müslümanlar’ olarak tanıtıyorlar” tanımı yapıldı. Ece Koç, Ceyla Özbudak, Aylin Kocaman ve Ebru Altan‘la görüşen Times Koç’un “Biz dünyaya İslam’ın modern, güzel ve estetik bir din olduğunu yansıtıyoruz” sözlerine de yer verdi.