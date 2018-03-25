Time, yeni sayısının kapağında Putin'i başında taçla gösterdi

ABD dergisi Time, 2 Nisan’da çıkacak yeni sayısının kapağına başına çar tacı geçirilmiş Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in portresini yerleştirdi.

​Rus lider takım elbise ve başında taçla gösterilirken yanında ‘Yükselen çar’ başlığı yer alıyor. Yeni sayının ana konularından biri, siyasi gazeteci Mihail Zigar’in ‘Vladimir Putin nasıl zirvede kalmayı planlıyor?’ başlıklı yazısı.

Derginin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika, Amerika ve Asya-Pasifik bölgesi için 4 versiyonu bulunuyor. Putin, Amerika dışında tüm yayınların kapaklarında yer alacak.

TIKLAYIN- Rusya, kesin sonuçları açıkladı: Putin, yüzde 76.69 oyla yeniden devlet başkanı

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, 18 Mart’ta gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin yüzde 76.69 oyla yeniden başkanlığa seçildi.