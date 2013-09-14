Time, El Kaide'nin Halep'te yaptığı infazın fotoğraflarını yayınladı!

Time dergisi, Suriye’nin Halep kentinde El Kaide’li militanların yüzlerce kişi önünde yaptığı infazın fotoğraflarını yayınladı.



Derginin Suriye’de görev yapan ancak ismini vermeye çekinen bir fotoğrafçıdan aldığı karelerde Esad rejimine bağlı bir askerin El Kaide’li muhalifler tarafından infazı saniye saniye görülüyor.

Halep yakınlarındaki olay, Suriye’de El Kaide’nin Irak’taki kolu Irak İslam Emirliği’nin ne kadar hakim olduğunu göstermesi açısından da önemli kabul ediliyor. Bu örgütün Suriye’de üzerinde büyük tartışmalar olan El Nusra’yı bile gölgede bıraktığı ve Esad yanlılarını yargısız infaz ettiği belirtiliyor. Bu olayda da El Kaideli militanın infaz ettiği gence suçlarını okuduktan sonra ‘Cezan idam’ dediği ve boğazını kestiği görülüyor.

Vatan'da yer alan habere göre, fotoğrafları çeken isimsiz gazetecinin kaleminden 31 Ağustos’ta yaşananlar:

‘Müdahale edemedim’

“Genç adam meydana getirildi. Gözleri bağlıydı. Ben de ardı sıra fotoğraflarını çekmeye başladım. O gün fotoğrafladığım dördüncü infazdı. Çok kötü hissediyordum, birkaç kez kusacak gibi oldum. Ancak kendimi kontrol ettim. Çünkü bir gazeteci olarak bu durumu belgelemeliydim. Tıpkı o gün Halep’in dışındaki üç bölgede yapılan baş kesmeleri belgelediğim gibi. Etrafımıza toplanan kalabalık tezahürat halindeydi. Herkes mutluydu. Eğer müdahale etmeye kalksaydım mutlaka uzaklaştırılırdım ve infaz da devam ederdi. Olanları değiştiremeyeceğimin farkındaydım ve sadece kendimi tehlikeye atmış olurdum. İbretlik bir sahneydi... Buna hiç bir insan muhatap olmamalı. İnsanlık onuru ayaklar altına alındı.”

‘Sevinç tezahüratları’

“Öldürülen gencin kaç yaşında olduğunu bilmiyorum ama yaşça küçüktü. Onu dizlerinin üzerine oturttular. Etrafında ayakta duran isyancılar, bir kâğıttan ona suçlarını okudu. Genç ise elleri bağlı bir şekilde dizlerinin üzerinde duruyordu. Buz kesilmiş gibiydi. İki isyancı, gencin kulağına bir şeyler fısıldadı. Genç ise masum ve üzgün bir şekilde cevap verdi. Ancak ben konuşulanı anlayamadım çünkü Arapça bilmiyorum. Tam o anda isyancılar, gencin boğazını sıktı. Nefes alamayan kurbanları çırpınmaya başladı. Diğer üç dört isyancı da genci tutuyordu. Boğulmaktan kurtulmak için hala bağlı olan elleriyle mücadele etti. Direnmeye çalıştı ancak, diğerleri ondan kat kat güçlüydüler ve boğazını kestiler. Gencin kesik başını havaya kaldırdılar. İzleyenler ise tezahürat ve havaya açılan ateşlerle karşılık verdi. İzleyiciler sonuçtan memnundu.”

‘Unutmaya çalışacağım’

“Suriye’de yaşanan bu sahne daha çok tarih kitaplarında okuduğumuz Orta Çağ dönemlerinden bir sahne gibiydi. Suriye Savaşı bir insanın yüzlerce kişi önünde acımasızca öldürülmesinden keyif alınacak hale geldi. Bir insan olarak böyle bir görüntüye şahit olmayı istemezdim. Ancak gazeteci olarak bir kameram ve sorumluluğum var. Bu kareleri yayınlayarak vicdanımı rahatlatmaya ve unutmaya çalışacağım.”