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Dünya

Time dergisi Suharto davasını kazandı

16 Nisan 2009 17:27

Endonezya Yüksek Mahkemesi, Time dergisinin, yayımladığı bir makale yüzünden eski Devlet Başkanı Suharto'ya tazminat ödemesi kararını iptal etti.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Hatta Ali, Time'daki makalenin basın yasasını ihlal etmediğine hükmettiklerini belirtti.

Aynı mahkeme, Mayıs 1999'daki bir makalesinde Suharto ve ailesinin, zimmetine 15 milyar dolar civarında para geçirdiğini yazan Time dergisini, geçen yıl ölen Suharto'ya hakaretten 2007 yılında 92,76 milyon dolar tazminat ödemeye ve özür dilemeye mahkum etmişti.

Time karara itiraz etmişti.

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