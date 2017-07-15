TIME: Akşener, Erdoğan’a meydan okumaya hazırlanıyor

TIME dergisi, MHP’den ayrıldıktan sonra parti kurma hazırlığında olan Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a meydan okumaya hazırlandığını yazdı.

Amerikanı'nın Sesi'nde yer alan habere göre dergi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü ve Adalet Mitingi'yle son yıllardaki en önemli muhalefet çıkışına imza atmış olsa da, siyasi gözlemcilere göre Erdoğan’a karşı koyacak yeterli bir pozisyonda olmadığını öne sürdü.

"2019’da Erdoğan’ın karşısına Akşener çıkacak"

TIME, Akşener’in 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın karşısına aday olarak çıkacağının yüksek sesle konuşulduğunu belirtti.

TIME Dergisi, mücadeleci kişiliğini öne çıkardığı haber analizinde, Akşener’in biyografisine de geniş yer verdi. Eski İçişleri Bakanı Akşener’in dişi kurt anlamına gelen ‘asena’ ismiyle anıldığını belirten dergi, Türkiye’de 1997 yılında ordunun mevcut hükümetin görevini sonlandırmak için yaptığı girişimlere karşı durduğunu belirtti.

"Büyük kalabalıklar, ‘Başbakan Meral!’ sloganları attı"

TIME, yayınladığı haber analizde, “Milliyetçi Akşener, 16 Nisan’da yapılan anayasa oylamasında Türkiye'nin parlamenter sistemi değiştirmek için Erdoğan’ın önerdiği değişikliklere karşı şiddetle karşı durdu. Referandumda Erdoğan tartışmalı bir şekilde zafer kazansa da Akşener, kısıtlı olarak yürüttüğü karşı kampanyalarda çok daha yüksek bir profil kazandı. Büyük kalabalıklar, ‘Başbakan Meral!’ sloganları attı” denildi.

"Erdoğan muhalefeti susturdu"

AKP ve Erdoğan yönetiminin son 14 yılını da değerlendiren TIME, Erdoğan’ın başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yaptığı son 14 yılda muhalefet milletvekillerini hapsedip, önemli haber kuruluşlarını sansürleyerek muhalefeti susturmaya çalıştığını yazdı. Erdoğan’ın bu şekilde muhalefeti bastırıp, uyguladığı popülist ve muhafazakar ağırlıklı siyasetle bir dizi seçim kazandığını belirtilerek, “Bir yıl önce meydana gelen darbe girişimi sonrasında, aralarında öğrenci, memur ve gazetecilerin de bulunduğu 50 bin kişi tutuklandı. Yoğunlaşan baskılarla, aralarında Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye Temsilcisinin de bulunduğu uluslararası 10 insan hakları savunucusu da terörist suçlamasıyla Temmuz ayında gözaltına alındı” denildi.

"Gri saçlı gözlüklü muhalefet lideri Erdoğan’a meydan okuyacak pozisyonda değil"

Muhalefet üzerinde baskıların şiddetlendiğini belirten dergi, bir çok milletvekilinin tutuklu olduğunu son olarak da CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıla mahkum edildiğini yazdı.

Türkiye'nin en büyük muhalefet partisi olan CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu baskıya sessiz kalmayıp, Ankara’dan İstanbul’a 280 mil yürüdüğünü ve Maltepe’de yapılan adalet mitingiyle son yıllarda en büyük muhalefet çıkışını gerçekleştirdiği kaydedildi. TIME, gri saçlı, gözlüklü muhalefet lideri Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan'a gerçekten meydan okuyacak bir pozisyonda olmadığını öne sürdü. Laik düzenden bahseden CHP’nin 15 yıldır yapılan seçimlerde başarılı olamadığı vurgulandı. TIME Dergisi, Türk siyasi gözlemcilerinin, Kılıçdaroğlu’nu "çok iyi bir adam" olarak tanımlasa da Erdoğan ile oyun oynayacak, meydan okuyacak bir kişi olmadığı ileri sürdü. Dergi, siyasi gözlemcilerin, ‘Erdoğan’ı yenmek için oyunu onun gibi oynamak zorundasınız’ görüşlerine de yer verdi.