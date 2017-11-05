Timberwolves hız kesmiyor

NBA'de genç kadrosuyla dikkat çeken Minnesota Timberwolves, sahasında Dallas Mavericks'i 112-99 mağlup etti ve son 4. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 31 sayı 12 ribaunt, Jeff Teague 11 sayı 10 asist, Taj Gibson da 12 sayı 10 ribauntla double-double yaptı. Andrew Wiggins ise 23 sayı kaydetti.

11 maçta tek galibiyetle Batı Konferansı'nın son sırasında yer alan Mavericks'te Dennis Smith 18, Harrison Barnes 17 ve Devin Harris 15 sayı attı.