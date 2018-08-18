TİM ve bağlık birliklerin parasal kaynaklarını ihracatçılar kullanabilecek

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - DÖVİZDEKİ spekülatif hareketlere karşı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Eximbank arasında imzalanan protokolle TİM ve bağlı ihracatçı birliklerinin parasal kaynaklarını Eximbank aracılığıyla ihracatçılar kullanabilecek.

TİM ve ihracatçı birliklerinin kaynaklarının, Türkiye Tanıtım Grubu fonlarının bir kısmı imzalanan protokolle Türk Eximbank\'ın kullanımına sunuldu. Protokol törenine katılan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar açıklamada bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişiminde emellerine ulaşamayanların, bu kez ekonomi silahına sarıldığını belirten Bahar, \"Dövizde spekülatif hareketlerle Türkiye\'ye diz çöktürmek isteyenler karşılarında yine Türk milletini buldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla spekülatörlerle mücadele en üst seviyede sürerken, verilen ekonomi savaşının en ön cephesinde yer alan ihracatçılar da harekete geçti. Bu çerçevede TİM ile Türk Eximbank, Ankara\'da Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan\'ın da katıldığı törenle protokol imzaladı\" dedi.

TİM ve ihracatçı birliklerinin kaynaklarının, Türkiye Tanıtım Grubu fonlarının bir kısmının imzalanan protokolle Türk Eximbank\'ın kullanımına sunulduğunu belirten Bahar, \"Türk Eximbank, aktardığımız kaynakları yine ihracatçımızın kullanımına sunacak. İhracatçımızın her zaman yanında olan Türk Eximbank\'ın fonlarımızın 10 katı kadar maddi destek sağlayacak olması, son dönemde verdiğimiz ekonomik savaşta hayati önem taşıyor. Ülkemize döviz kazandırmada Türk Eximbank kredileri büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın seferberlik çağrısına ihracatçı ailesi olarak yanıt verdik. Bundan sonra da her zamankinden daha fedakar bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bölgemizin ihracatını artırmak için ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlamak için durmak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz\" dedi.

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